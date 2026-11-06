Fiscalía logra 9 meses de prisión preventiva por robo agravado en Juliaca

El fiscal adjunto provincial Rodrigo Salamanca Llanos de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román – Juliaca logró que el Juzgado dicte el mandato de prisión preventiva por 9 meses en contra de Jefferson F. M. y de Hernán G. L. C. por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado.

El día 02 de noviembre de 2026 los imputados, luego de ingresar pacíficamente a un inmueble ubicado en Juliaca, ya en el interior y después de consumir bebidas alcohólicas, le quitaron al agraviado una mochila y lo agredieron físicamente, golpeándole también en la nariz, ocasionándole un sangrado.

Por lo que aprovechó para escapar pidiendo auxilio, circunstancias en las que Hernán G. L. C. salió del domicilio portando la mochila en compañía del otro imputado, luego se fueron corriendo con rumbo desconocido. El agraviado quedó sin sus pertenencias y con lesiones en el rostro.

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Más tarde el agraviado se comunica por teléfono con Jefferson F. M., quien es el hermano de su pareja, solicitándole que le devuelva su mochila que contenía su laptop y demás pertenencias. A lo que le dijeron que antes de que lo venda o lo queme, que le dé recompensa de 300 soles.

Después de una hora le dijo: “chino ya lo estoy quemando y vienes a recoger a una casa de empeño” y que deberá de entregar la suma de 650 soles. El agraviado, luego de interponer una denuncia conjuntamente con la policía, logró ubicar a los imputados.

Uno de ellos portaba la mochila con las pertenencias del agraviado. Razón por la cual ambos sujetos fueron detenidos y conducidos a las instalaciones de la AREINCRI PNP Juliaca. El fiscal Salamanca Llanos logró que el Juzgado dicte la prisión preventiva por 9 meses.

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