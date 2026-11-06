El papa León XIV nombra a Vicente Miguel Imhof administrador de la Diócesis de Puno

El papa León XIV nombró al padre Vicente Miguel Imhof, de la orden de los Franciscanos Conventuales, administrador apostólico de la Diócesis de Puno, que quedó sin obispo tras el fallecimiento de monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich.
El decreto lleva fecha del 31 de octubre de 2026 y se firmó en Roma, en la sede del Dicasterio para los Obispos, que es la oficina del Vaticano encargada de atender los asuntos de los obispos.
Hasta ahora, el padre Imhof era el responsable de la Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Puno, por lo que conoce el trabajo de la Iglesia en la región.
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El documento le da los derechos, deberes y facultades que corresponden a un obispo diocesano, es decir, un obispo a cargo de una diócesis, con excepción de aquellas que requieren el carácter de obispo.
El nombramiento rige mientras la sede permanezca vacante, o sea, hasta que la Santa Sede designe a un nuevo obispo para conducir la Iglesia de Puno.
El decreto, identificado con el número 1049 de 2026, lleva la firma de monseñor Ilson de Jesus Montanari, como secretario, y de D. Pannes Kovač, como subsecretario del Dicasterio para los Obispos.
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