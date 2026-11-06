Puno: Juan de Dios Chambi gana en Collacachi con 85 votos

Las elecciones del 1 de noviembre de 2026 definieron al nuevo alcalde y cinco regidores de Collacachi, según los resultados publicados por el comité electoral

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 06/11/2026
Juan de Dios Chambi gana en Collacachi

Juan de Dios Chambi gana la alcaldía de Collacachi con 85 votos, supera por 14 a su rival y liderará el centro poblado de Puno durante 2027-2030

Foto: Difusión

El ciudadano Juan de Dios Luis Chambi Arpasi fue elegido alcalde del centro poblado de Collacachi, en la provincia de Puno, para el periodo 2027 al 2030, tras obtener 85 votos con el movimiento independiente “Unidos por Centro Poblado de Collacachi”, según los resultados publicados por el comité electoral.

La lista ganadora superó por 14 votos a la Alianza Electoral Acción Social por la Integración–Juntos por el Perú, que recibió 71, mientras el partido Perú Primero quedó en tercer lugar con 50 respaldos en las elecciones del 1 de noviembre de 2026.

El acta de la mesa 001 registró 221 votos emitidos, de los cuales 206 correspondieron a las 3 organizaciones participantes, 2 quedaron en blanco y 13 fueron declarados nulos durante el conteo.

La nueva representación municipal incluye a Katy Yaneth Velásquez Flores, Alejandro Flores Mamani e Isidora Huaracha Flores, quienes figuran como regidores elegidos en la relación publicada junto con los resultados oficiales.

Jaime Ticona Jiménez y Blanca Graciela Arpasi Cahuana completan los 5 puestos de regidores de la lista vencedora, ambos acompañarán al alcalde electo durante el periodo municipal que comienza en 2027 y termina en 2030.

El comité electoral señaló que publicó los resultados para conocimiento de la población, con base en la documentación electoral “debidamente lacrada y resguardada”, como parte de su responsabilidad de informar sobre el resultado de la votación.

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Fredy Itusaca

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