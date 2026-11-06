Diputado Zunini acusa a Keiko Fujimori de gobernar en piloto automático tras balance de sus 100 días

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori continúa en piloto automático a 100 días de gestión, cuestionó el diputado por la región Lambayeque, Ernesto Zunini Yerrén, de Juntos por el Perú. El legislador exigió resultados concretos y menos exposición mediática, tras participar en una auditoría pública en Puno.
Según Zunini, el Ejecutivo muestra frivolidad e indiferencia, pues se dedica a pronunciarse en redes sociales, hacer transmisiones y viajes, con ministros que se consideran influencers, mientras no hay ningún decreto ley pese a las facultades.
Sobre la visita a Puno, Zunini sostuvo que “es triste que una presidenta no tenga condiciones para pisar cualquier ámbito del territorio nacional”, y añadió que ello merece una reflexión del Gobierno.
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Críticas al ritmo del Gobierno y llamado a escuchar al sur
Al respecto, los senadores por Puno señalaron que no hay condiciones para una estadía de Fujimori en la región, y Zunini precisó que otras regiones del sur tampoco la reciben bien, por lo que debería revisar su gestión.
Por ello, Zunini reclamó acciones concretas en seguridad ciudadana, educación y frente al fenómeno de El Niño, los incendios, las sequías y la escasez de agua, que afectan a las comunidades.
Finalmente, Zunini consideró prematura la vacancia que se impulsa desde el norte, aunque reconoció que sectores de la población ya no toleran más postergaciones, y pidió a Fujimori reflexionar y cumplir lo ofrecido al pueblo peruano.
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