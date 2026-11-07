Diputado Jair Manrique pide evaluar al gerente de EPS SEDAJULIACA por presuntas irregularidades

Pese al circo que se habría armado por una actitud prepotente que se observa en los videos el gerente de la empresa prestadora de servicio de agua en Juliaca, el Diputado de la República, Jair Manrique Olivera solicitó la evaluación formal del Gerente General de EPS SEDAJULIACA S.A., Fredy Armando Carita Faijo, por presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en San Román. Los oficios 180, 181 y 182-2026-2027-BMO-CDCR, emitidos el 6 de noviembre de 2026, exigen respuestas al Directorio, a la Contraloría y al banco BanBif.

Las denuncias surgieron en una visita de fiscalización que hizo el diputado el 5 de noviembre del 2026 a la empresa SEDAJULIACA, donde ciudadanos y trabajadores denunciaron presuntas irregularidades administrativas, deficiencias en el agua potable y posibles represalias laborales, sin que el gerente diera explicaciones suficientes.

Durante la inspección, el Gerente General Fredy Armando Carita Faijo no brindó explicaciones suficientes, según el oficio 180-2026-2027-BMO-CDCR. El Directorio tiene la potestad legal de designar, remover y evaluar al gerente, conforme a los artículos 56.1 y 58.1 del Decreto Legislativo N.º 1280, por lo que se pidió una decisión motivada sobre su continuidad.

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Entre esas denuncias, que el gerente debe esclarecer, figuran presuntas transferencias bancarias no autorizadas por cerca de S/ 500,000, retenciones bancarias por aproximadamente S/ 1,000,000 y multas atribuidas a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por más de S/ 300,000.

Los pedidos y la postura del gerente

Ante ello, el diputado solicita al presidente del Directorio, Félix Héctor Arapa Yapo, que evalúe formalmente al gerente y adopte una decisión motivada, pues el Decreto Legislativo N.º 1280 faculta al Directorio a designarlo y removerlo.

Por su parte, el gerente manifestó que los hechos están bajo investigación fiscal y sostuvo en una conferencia que la visita no ofreció garantías para resguardar su integridad ni el acervo documentario (los documentos de la empresa).

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Además, el diputado solicita al contralor general César Enrique Aguilar Surichaqui que informe qué acciones de control se realizaron sobre estos hechos y si corresponde ordenar nuevas, y que remita los informes, en cuanto sea legalmente procedente.

Personal, obras y operaciones bancarias

Entre los hechos que, según el diputado, ameritan atención de la Contraloría están la incorporación de 33 trabajadores mediante la Resolución Gerencial N.º 006-2026 y las obras del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), cuyas circunstancias requieren verificación documental.

En otro frente, solicita al gerente general del Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), Juan Carlos García Vizcaíno, que informe qué investigaciones y medidas adoptó para recuperar cerca de S/ 400,000 de presuntas operaciones no autorizadas el 18 y 19 de diciembre de 2024.

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El diputado solicita al Directorio y a la Contraloría enviar la información con carácter urgente, amparado en el artículo 96 de la Constitución y del artículo 159 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y aclara que no busca prejuzgar responsabilidades.