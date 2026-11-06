Keiko Fujimori pierde aprobación en 100 días por expectativas incumplidas

La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori cayó en sus primeros 100 días, y el analista político Jeffrey Radzinsky atribuye la baja a expectativas incumplidas y a un rumbo todavía sin definir.
El director de GFP Consultores explicó que el mensaje del 28 de julio volvió a plantear muchas promesas, y que esa expectativa se defraudó en temas como la inseguridad, la principal preocupación de los peruanos.
El analista sostuvo que el gobierno aún no muestra un rumbo claro y que sus ministros deben tener una vocería más activa y elegir pocas banderas, y resumió su balance con una frase: “No se ve ni la fuerza ni el orden”.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Seguridad, cárceles y un discurso cambiante
Un estudio reciente de Datum, citado por el analista, indica que el 68 % de los peruanos siente que no hay avance alguno en materia de seguridad, la principal bandera de campaña de la presidenta.
Por otro lado, el analista reconoció que el gobierno registra aciertos, como la reestructuración de cuatro ministerios en 120 días, entre ellos Salud, Energía y Minas y Agricultura, pero el foco oficial está en las cárceles.
Según el analista, la presidenta pasó de un discurso de reconciliación, dirigido a quienes no votaron por ella, a otro más enérgico y cercano a las fuerzas armadas, y su identidad política aún no queda clara.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Un Congreso con piezas en reacomodo
El especialista describió una oposición desorganizada y de liderazgos débiles, pero con fuerza numérica en la Cámara de Diputados, como se vio en el debate de las facultades delegadas (poder de legislar por decreto), la única ley aprobada hasta ahora.
En el Senado, en cambio, el oficialismo conserva una mayoría ligera, y el consultor observa divisiones en Ahora Nación y que Gavidia es el único que salió formalmente del partido Buen Gobierno.
Las reformas legislativas actuales, además de la bicameralidad, no permiten formar nuevas bancadas: el congresista que sale pasa al grupo mixto o puede entrar una sola vez a otra, y el analista prevé que muchos votarán distinto sin salir del partido.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Retos inmediatos: amnistía, El Niño y visita papal
En otro frente, Juntos por el Perú propone una amnistía para Pedro Castillo, pero el analista cree que no logrará los votos, que la idea no se sostiene en lo jurídico ni en lo político y que la bancada igual intentará negociarla.
El analista valoró que la presidenta cancelara su viaje a España porque las lluvias ya comenzaron y se requiere liderazgo, y espera que la oposición esté a la altura ante el fenómeno de El Niño.
Para el analista, no hay margen de luna de miel y el gobierno debe sumar logros y plantear una reforma concreta; la visita apostólica del Papa podría bajar las tensiones, pero solo por algunos días.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4= PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+