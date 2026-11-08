Domingo 8, de noviembre 2026
Carabaya: Hallan a jefe de control bebiendo cerveza en su oficina – Pachamama Radio
Domingo 8, de noviembre 2026

Carabaya: Hallan a jefe de control bebiendo cerveza en su oficina

Bomberos encontraron al personal en la oficina de control interno durante el Día del Trabajador Municipal; aún se desconoce si habrá sanciones

Freed Guerra
Freed Guerra 08/11/2026
Municipalidad Provincial de Carabaya

Ronderos de Carabaya intervienen al jefe de Control Interno, Óscar Chura, y trabajadores por presuntamente beber cerveza dentro de la municipalidad

Foto: CPR/Referencial

El jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Oscar Chura Calla, fue hallado aparentemente tomando cerveza junto a sus trabajadores dentro de su oficina, en pleno Día del Trabajador Municipal.

Las rondas campesinas de la provincia intervinieron al personal, que aparentemente bebía licor en el local de la municipalidad, mientras los dirigentes realizaban una reunión en el mismo edificio.

Durante esa reunión, los ronderos escucharon bulla en el piso posterior y pidieron de inmediato verificar qué pasaba en esa parte del local.

Bomberos encuentran al personal

Los bomberos de Carabaya subieron a revisar y encontraron a los trabajadores, que al parecer bebían licor en la oficina de control interno.

El hecho ocurrió en la oficina del Órgano de Control Institucional, el área que debe vigilar el buen uso de los bienes y el dinero de la institución.

Hasta ahora no se conoce qué medidas tomará la municipalidad con el jefe ni con los trabajadores intervenidos.

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Freed Guerra

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