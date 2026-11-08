Carabaya: Hallan a jefe de control bebiendo cerveza en su oficina – Pachamama Radio

El jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Oscar Chura Calla, fue hallado aparentemente tomando cerveza junto a sus trabajadores dentro de su oficina, en pleno Día del Trabajador Municipal.
Las rondas campesinas de la provincia intervinieron al personal, que aparentemente bebía licor en el local de la municipalidad, mientras los dirigentes realizaban una reunión en el mismo edificio.
Durante esa reunión, los ronderos escucharon bulla en el piso posterior y pidieron de inmediato verificar qué pasaba en esa parte del local.
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Bomberos encuentran al personal
Los bomberos de Carabaya subieron a revisar y encontraron a los trabajadores, que al parecer bebían licor en la oficina de control interno.
El hecho ocurrió en la oficina del Órgano de Control Institucional, el área que debe vigilar el buen uso de los bienes y el dinero de la institución.
Hasta ahora no se conoce qué medidas tomará la municipalidad con el jefe ni con los trabajadores intervenidos.
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