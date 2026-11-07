“Loco cadenas” da 72 horas a alcalde para destituir a gerente de SedaJuliaca

El ciudadano, Reinaldo Rojas Huancollo, conocido como “Loco Cadenas”, protestó en la Municipalidad Provincial de San Román con una cadena y un fuete en mano. Otorgó 72 horas al alcalde Óscar Cáceres Rodríguez para destituir al gerente de la EPS Seda Juliaca, Fredy Carita Faijo. “Yo le voy a dar personalmente al señor alcalde 72 horas”, declaró.

Rojas Huancollo sostuvo que existe una estela de denuncias de irregularidades y sospechas claras de corrupción en la entidad. Afirmó que el gerente y el alcalde habrían ocasionado la pérdida de medio millón de soles al pueblo de Juliaca. “Han robado medio millón de soles al pueblo de Juliaca”, aseveró.

El ciudadano señaló que el gerente de Seda Juliaca faltó el respeto a un congresista, a un senador de la región de Puno, a los dirigentes y al pueblo en general durante la fiscalización del día anterior. Cuestionó que el alcalde no haya destituido al gerente en su momento. “No sé hasta el momento qué es lo que pasa con este señor alcalde”, indicó.

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Rojas Huancollo advirtió que, en caso de no cumplirse el plazo, él mismo sacará al gerente “a punta de patadas, puñetazos y correazos limpios”. Asumió las consecuencias legales de su accionar y afirmó que está dispuesto a ir a prisión. “Si me van a meter preso me voy a ir, pero ahí están los delincuentes”, manifestó.

El ciudadano también cuestionó la gestión municipal en seguridad ciudadana y obras. Señaló que existe una escapitán en retiro, obras sobrevaloradas y abandono en las periferias de Juliaca. Mencionó basura en las calles y chicherías en el contorno de las viviendas. “Dense una vuelta, hermanos periodistas, basura por todo lado”, expresó.

Finalmente, Rojas Huancollo pidió al próximo alcalde prepararse para limpiar la entidad y advirtió que volverá a salir a las calles si no se atienden sus demandas. La protesta se realizó en la puerta de la Municipalidad Provincial de San Román con una cadena y un fuete. “Yo siento mucha pena, esta es mi tierra”, concluyó.

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