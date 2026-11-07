Zunini dice que el gobierno de Keiko Fujimori trabaja en “piloto automático”

El dirigente cuestionó la frivolidad del Ejecutivo y advirtió su desconexión frente a las urgencias del país y las demandas ciudadanas

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 07/11/2026
Zunini dice que el gobierno de Keiko Fujimori trabaja en “piloto automático”

Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, afirma que el gobierno de Keiko Fujimori funciona en piloto automático y lo compara con Dina 2.0

Foto: ERPQ

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini Yerrén, afirmó que el gobierno de Keiko Fujimori trabaja en “piloto automático” y lo comparó con una “Dina 2.0”, por la frivolidad con que, según dijo, conduce el Ejecutivo.

“Algunos ciudadanos dicen que hay una Dina 2.0 porque la frivolidad con la que se viene conduciendo el gobierno cuando tenemos situaciones de urgencia que atender en el país”, declaró Zunini, quien dijo que gobernar por redes sociales muestra poca conexión con la gente.

La bancada pidió al Ejecutivo anunciar los primeros decretos con las facultades delegadas, además solicitó a la Junta de Portavoces y a la Mesa Directiva priorizar sus 150 iniciativas, sobre todo las de seguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño.

Zunini consideró que un pedido tan amplio de facultades no debió prosperar en el Parlamento, porque existen temas que el Congreso podía resolver, mientras su bancada evalúa los resultados de sus primeros 100 días de fiscalización y legislación.

En seguridad ciudadana, Juntos por el Perú presentó 10 iniciativas para modificar o derogar las llamadas “leyes pro crimen”, que ya se debaten en comisiones, y propuso controlar las armas y explosivos, retirar armas de las calles y reformar el ingreso a la Policía.

La bancada programó audiencias públicas en el sur del país con 5 senadores y al menos 19 diputados, quienes recogerán pedidos de la gente sobre sequías, inundaciones y asistencia legal a rondas campesinas y urbanas.

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