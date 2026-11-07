Alza del combustible encarece las obras en Juliaca y deja dos pendientes

Wilder Bazán advirtió que el encarecimiento de materiales y maquinaria retrasa proyectos municipales y dejará dos obras para la siguiente gestión

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 07/11/2026
Wilder Bazán Maldonado

El alza del combustible elevó los costos de obras en San Román de S/125 a más de S/140 millones y amenaza con alcanzar los S/155 millones

Foto: ERPQ

El gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Román, Wilder Bazán Maldonado, explicó que el alto precio del combustible retrasa los proyectos y eleva los costos, pues la inversión prevista de S/125 millones ya supera los S/140 millones y podría llegar a S/155 millones.

“En la mayoría han superado el 12, 13 por ciento de asignaciones presupuestales”, afirmó Bazán Maldonado, quien explicó que el pavimento rígido y el asfaltado en caliente dependen del combustible, que encarece el movimiento de maquinarias, los agregados y el concreto.

El metro cúbico de concreto subió de S/420 a S/460, según el funcionario, quien calificó el aumento del combustible como excesivo, y precisó que la municipalidad compra el galón a S/25,50 o S/26, un precio que cambia en pocos días.

Solo 2 obras pasarán a la siguiente gestión, la del jirón Moquegua y la iniciada el 9 de octubre en Pampilla y parte de Cerro Salida 1, mientras las demás terminarán como máximo el 20 de diciembre.

“Definitivamente no se va a poder entregar”, dijo el gerente sobre el jirón Moquegua, porque aparecieron tuberías no previstas, y explicó que se harán los cortes correspondientes y el avance hasta el jirón Tumbes, según el cronograma de la empresa ejecutora.

En la avenida Juliaca, el pavimento rígido y la vereda superan el 95% y solo esperan que Electro Puno cambie los postes centrales a los laterales, trabajo que necesita autorizaciones y estudios especiales, y la gestión ya culminó 11 obras.

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Reynaldo Puma

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