Domingo 8, de noviembre 2026
ODP San Román:Cobro de S/ 165 a miembros de mesa vence el 31 de diciembre – Pachamama Radio
Domingo 8, de noviembre 2026

ODP San Román:Cobro de S/ 165 a miembros de mesa vence el 31 de diciembre

Fiorela Jiménez informó que 31,950 miembros de mesa aún no cobran a nivel nacional y deben acudir con su DNI a cualquier agencia bancaria

Freed Guerra
Freed Guerra 08/11/2026
Fiorela Jiménez Aguilar

La ODPE San Román recuerda que los miembros de mesa pueden cobrar S/165 en el Banco de la Nación hasta el 31 de diciembre

Foto: CPR

La jefa de la ODP San Román, Fiorela Jiménez Aguilar, recordó que los miembros de mesa de las elecciones regionales y municipales pueden cobrar S/ 165 en el Banco de la Nación hasta el 31 de diciembre.

Los miembros de mesa que asumieron el cargo el 4 de octubre y aún no cobran deben acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional portando su DNI para hacer el cobro correspondiente.

A nivel nacional, 31,950 miembros de mesa siguen sin cobrar, el 12% del total, y el depósito de su compensación ya está disponible en el Banco de la Nación.

Quiénes deben cobrar en el Banco de la Nación

Los pendientes corresponden a quienes no eligieron una modalidad de cobro, a quienes su banco rechazó la modalidad y a quienes asumieron el cargo el mismo día del proceso.

Quienes eligieron billetera digital o banca comercial ya recibieron el pago al 100%, indicó Jiménez, y los que no vean el abono pueden consultar su estado en el portal Gestión de Pago Miembro de Mesa.

Si un banco privado rechazó el abono por un posible error en el número de cuenta, el dinero fue redirigido al Banco de la Nación para que no se pierda, explicó la funcionaria.

La ODPE San Román busca que los miembros de mesa no solo ejerzan su rol, sino que accedan a los beneficios por su “participación cívica”, recordó Jiménez.

Para la segunda elección regional del 6 de diciembre, los mismos miembros de mesa asumirán el rol y habrá un nuevo registro para elegir la modalidad de pago, con el mismo padrón electoral del 4 de octubre.

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Freed Guerra

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