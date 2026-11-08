Serenazgo auxilió a cuatro universitarios que ingresaron a laguna confinada de Puno – Pachamama Radio

Cuatro universitarios fueron auxiliados por Serenazgo tras ingresar a la laguna confinada de la avenida Costanera de Puno, durante un patrullaje preventivo, luego de que uno presentara una situación de riesgo dentro del agua.
Los agentes municipales intervinieron inmediatamente después de recibir la alerta de los jóvenes, brindaron asistencia al universitario que atravesaba una situación crítica y retiraron a sus compañeros de la zona de peligro.
Durante la intervención, los universitarios comunicaron a los serenos que uno de sus compañeros atravesaba una situación preocupante y podía comprometer su integridad, por lo que solicitaron ayuda inmediata del personal municipal.
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Vecinos de la avenida Costanera alertaron sobre el incidente y señalaron que los jóvenes aparentemente habían salido minutos antes de una de las discotecas que funcionan en las inmediaciones de la laguna.
Los residentes observaron cómo uno de los estudiantes ingresaba a las aguas del lago Titicaca, situación que generó preocupación y motivó la alerta sobre el peligro que enfrentaba el universitario.
Según la información de la intervención, los cuatro jóvenes aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol; sin embargo, no se proporcionaron resultados de pruebas que permitan confirmar esta condición.
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El personal de Serenazgo realizaba labores de vigilancia en la zona cuando intervino ante la emergencia, una actuación que permitió retirar a los universitarios de un espacio considerado peligroso.
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