Senamhi Puno prevé déficit de lluvias de hasta 60% este noviembre – Pachamama Radio

El director del Senamhi Puno, Sixto Flores Sancho, advirtió que persiste en la región un déficit de lluvias de entre 30% y 60% que podría continuar todo noviembre, pese a las lluvias previstas desde el 9 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre se esperan precipitaciones eventuales y focalizadas de ligera a moderada intensidad en el altiplano puneño, con predominio de brillo solar y cielo parcialmente nublado.
Las temperaturas diurnas oscilarán entre 17 y 22 grados, y en algunas localidades las máximas podrían alcanzar los 24 grados, según el director del Senamhi Puno.
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Lluvias, campaña agrícola y nivel del lago
Entre el 9 y el 14 de noviembre podría registrarse un nuevo periodo de precipitaciones generalizadas de intensidad moderada, pero Flores advirtió que no se esperan lluvias abundantes en la región.
Sobre la campaña agrícola, Flores precisó que la decisión corresponde a los productores, pero recomendó considerar las perspectivas climáticas antes de sembrar, pues las lluvias previstas aún serían insuficientes para garantizar humedad adecuada en los terrenos.
El nivel del lago Titicaca registra un descenso de 63 centímetros y podría bajar hasta 80 centímetros al cierre del año, aunque entre fines de diciembre y marzo se espera un incremento progresivo por las lluvias.
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