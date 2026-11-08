Domingo 8, de noviembre 2026
Regidor de Puno cuestionó gestión municipal por obras pendientes y falta de capacidad para conseguir financiamiento – Pachamama Radio
Domingo 8, de noviembre 2026

Regidor de Puno cuestionó gestión municipal por obras pendientes y falta de capacidad para conseguir financiamiento

El primer regidor también criticó la falta de proyectos de impacto y financiamiento para atender la contaminación de la bahía del lago Titicaca

Alberto Alejo
Alberto Alejo 08/11/2026
Salvador Hancco Aguilar

Salvador Hancco cuestiona la gestión de Javier Ponce por no concretar el parque temático junto al Titicaca y evidenciar falta de capacidad de gestión

Foto: Difusión

El primer regidor Salvador Hancco Aguilar cuestionó la gestión municipal de Puno durante el 358 aniversario de la ciudad, debido a que no concretó el parque temático proyectado junto al Titicaca y evidenció falta de capacidad de gestión.

Sostuvo que la administración municipal manejó los limitados recursos públicos, pero no consiguió impulsar proyectos de impacto; por ello, cuestionó la falta de iniciativa para obtener financiamiento.

“En esta gestión se han administrado los pocos recursos que posee una entidad pública, pero no se ha visto capacidad de gestión”, manifestó Hancco al evaluar los resultados de la administración saliente.

Consideró que las autoridades debieron formular proyectos de infraestructura y buscar financiamiento ante distintas instituciones, incluido el sector privado, para atender las necesidades de desarrollo de Puno.

Entre los problemas pendientes, el regidor mencionó la contaminación de la bahía del lago Titicaca y cuestionó que la administración no destrabara oportunamente proyectos considerados necesarios para la provincia.

Cuestionó las prioridades de la gestión encabezada por el alcalde Javier Ponce y consideró que las autoridades no aprovecharon las oportunidades para impulsar obras de impacto.

Planteó recurrir al sector privado y gestionar recursos ante otras instancias para financiar intervenciones prioritarias, una alternativa que, según indicó, habría permitido ejecutar proyectos de infraestructura necesarios.

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Alberto Alejo

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