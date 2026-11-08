Moho: Apagones constantes malogran artefactos y la comunicación en Conima

Los pobladores del distrito de Conima, provincia de Moho denuncian apagones constantes que malogran los artefactos eléctricos de las familias y cortan la comunicación de la empresa Bitel.
Ante los cortes, los pobladores piden que Electro Puno constate el caso y determine por qué se producen los apagones en el distrito, pues los equipos de las familias están en constante riesgo de sufrir daños permanentes.
Sin energía, las comunicaciones dejan de funcionar poniendo en riesgo a las familias ante posibles emergencias, afirman los pobladores.
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Granizada exige intervención de autoridades
Los problemas no se limitan al corte de energía ya que el viernes, una granizada cayó en la zona.
Los pobladores consideran que Defensa Civil de las municipalidades debe intervenir ante fenómenos climáticos que afectan al distrito.
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