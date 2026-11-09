Pobladores de Ayaviri exigen planta de tratamiento por agua contaminada en río

Los pobladores de Ayaviri, en la provincia de Melgar, exigen la construcción urgente de una planta de tratamiento de aguas en la cuenca del río Llallimayo, porque consumen agua contaminada.
Justa Mamani, dirigente de mujeres originarias de Ayaviri, explicó que la población viene pidiendo la intervención de las autoridades desde hace años, pero no recibe respuesta.
“Sí, Melgar es contaminación, tenemos mucho, por eso nosotros pedimos intervención”, afirmó la dirigente, quien pidió con urgencia una planta de tratamiento ante la crisis ambiental.
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La dirigente contó que todo está por escrito, y que la población suele llegar a reclamar o alcanzar sus propuestas reiteradamente, pero las autoridades no solucionan los reclamos.
Ante esta situación, los pladores de Melgar reiteran su exigencia a las autoridades para que atiendan la emergencia ambiental en la cuenca del río Llallimayo y concreten la instalación de una planta de tratamiento.
La dirigente advirtió que continuarán presentando sus demandas hasta obtener una respuesta y soluciones concretas frente a la contaminación que afecta a sus comunidades.
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