PUBLICIDAD

Pobladores de Ayaviri exigen planta de tratamiento por agua contaminada en río

Justa Mamani denunció que las autoridades ignoran desde hace años los reclamos de la población, que exige medidas urgentes frente a la crisis ambiental

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026
Pobladores de Ayaviri exigen planta de tratamiento

Pobladores de Ayaviri exigen una planta de tratamiento por la contaminación del río Llallimayo, que amenaza el agua que consumen las comunidades de Melgar

Foto: JAC

Los pobladores de Ayaviri, en la provincia de Melgar, exigen la construcción urgente de una planta de tratamiento de aguas en la cuenca del río Llallimayo, porque consumen agua contaminada.

Justa Mamani, dirigente de mujeres originarias de Ayaviri, explicó que la población viene pidiendo la intervención de las autoridades desde hace años, pero no recibe respuesta.

“Sí, Melgar es contaminación, tenemos mucho, por eso nosotros pedimos intervención”, afirmó la dirigente, quien pidió con urgencia una planta de tratamiento ante la crisis ambiental.

PUBLICIDAD

La dirigente contó que todo está por escrito, y que la población suele llegar a reclamar o alcanzar sus propuestas reiteradamente, pero las autoridades no solucionan los reclamos.

Ante esta situación, los pladores de Melgar reiteran su exigencia a las autoridades para que atiendan la emergencia ambiental en la cuenca del río Llallimayo y concreten la instalación de una planta de tratamiento.

La dirigente advirtió que continuarán presentando sus demandas hasta obtener una respuesta y soluciones concretas frente a la contaminación que afecta a sus comunidades.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Jhon Arocutipa
PUBLICIDAD

Recomendado

Queman vehículo y casi linchan a presunto estafador de terrenos San Román

Queman vehículo y casi linchan a presunto estafador de terrenos

Recibieron más de 15 toneladas de semillas a 580 familias aimaras de El Collao El Collao

Recibieron más de 15 toneladas de semillas a 580 familias aimaras de El Collao

Puno: terminal zonal norte reinaugurado sigue vacío y sin buses Puno

Puno: terminal zonal norte reinaugurado sigue vacío y sin buses

Moho: Apagones constantes malogran artefactos y la comunicación en Conima Moho

Moho: Apagones constantes malogran artefactos y la comunicación en Conima

Macusani: Denuncian violencia laboral a trabajadoras de la comuna Carabaya

Macusani: Denuncian violencia laboral a trabajadoras de la comuna

Regidor de Puno cuestionó gestión municipal por obras pendientes y falta de capacidad para conseguir financiamiento Puno

Regidor de Puno cuestionó gestión municipal por obras pendientes y falta de capacidad para conseguir financiamiento

Senamhi Puno prevé déficit de lluvias de hasta 60% este noviembre Puno

Senamhi Puno prevé déficit de lluvias de hasta 60% este noviembre

Carabaya: Hallan a jefe de control bebiendo cerveza en su oficina Carabaya

Carabaya: Hallan a jefe de control bebiendo cerveza en su oficina

PUBLICIDAD