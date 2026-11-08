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Recibieron más de 15 toneladas de semillas a 580 familias aimaras de El Collao

Agro Rural distribuyó avena y alfalfa para alimentar al ganado y fortalecer la producción pecuaria ante los riesgos del Fenómeno El Niño 2026-2027

Alberto Alejo
Alberto Alejo 08/11/2026
Recibieron más de 15 toneladas de semillas

Midagri entrega 15.75 toneladas de semillas a 580 familias aimaras de Ilave y Pilcuyo para instalar 400 hectáreas de cultivos forrajeros

Foto: Difusión

Un total de 580 familias productoras aimaras de Ilave y Pilcuyo, en la provincia de El Collao, recibieron 15.75 toneladas de semillas del Midagri para instalar cultivos destinados a alimentar al ganado.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Agro Rural, entregó 14 toneladas de semillas de avena y 1.75 toneladas de alfalfa, destinadas a fortalecer la producción de forrajes.

La intervención busca garantizar la disponibilidad de alimento para el ganado y fortalecer la actividad pecuaria de las familias beneficiarias, mediante la instalación de nuevas áreas de cultivo forrajero.

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La distribución de semillas permitirá impulsar la instalación de aproximadamente 400 hectáreas de cultivos forrajeros en la provincia de El Collao, ampliando la disponibilidad de alimento para los animales.

Agro Rural ejecutó esta intervención mediante los programas presupuestales 0068 y 0121, que forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad productiva agropecuaria.

La entrega también integra las medidas de preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, escenario que mantiene la atención sobre los riesgos climáticos para la producción agropecuaria.

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Etiquetas:
Alberto Alejo
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