Sergio De La Piedra: Precios de alimentos subirían un 6 % por El Niño

El economista Sergio De La Piedra, docente de la Universidad de Lima, advierte que el fenómeno de El Niño podría elevar los precios de los alimentos, con una inflación acumulada de 6 % en los primeros meses de 2027.
Según el economista, los precios ya suben por dos razones: la menor producción por el cambio climático y el alza de los combustibles desde marzo, que hizo subir en promedio 40 % el costo del transporte.
Entre los productos que más suben están el choclo, el tomate, la zanahoria, la papa y las arvejas verdes, mientras el economista advierte que “los precios se incrementan, pero los sueldos se mantienen”.
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Impacto en el norte y el sur
En el norte, el golpe llega desde el mar: cuando el agua fría se aleja, el jurel y el bonito se dispersan, y también se ve afectada la anchoveta que usa la pesca industrial, mientras llegan especies de aguas cálidas.
En el sur, el fenómeno trae sequías que golpean directamente a la agricultura, y el economista explica que “el choclo necesita demasiado fertilizante y pesticida”, insumos que también se han encarecido, lo que pesa en el precio final.
En lo que toca a agricultores y pescadores, el economista afirma que “lamentablemente no hay mucho que hacer”, y estima que el fenómeno se extenderá hasta mayo o junio, para luego disminuir progresivamente, aunque las familias sí pueden ajustar sus compras.
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Cómo ahorrar en la compra diaria
Para los hogares, la clave es cambiar lo que se compra y apostar por productos que hoy cuestan menos: las especies marinas de temporada, habituales en aguas tibias, y las menestras, ricas en proteína vegetal, no van a subir de precio.
Otra vía es comprar en volumen: el economista sostiene que, aunque el precio mayorista también subió, agruparse con vecinos, familiares o una comunidad permite conseguir mejores precios y reducir gastos al armar una especie de canasta.
Además, recomienda organizar los menús diarios, de lunes a viernes o de lunes a sábado, para comprar lo necesario y distribuir mejor los ingresos del hogar, lo que vuelve más eficiente el gasto de cada familia.
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Qué debe hacer el Estado y qué viene
Los agricultores pueden pedir créditos, pero el economista advierte que hoy son caros y que endeudarse si la cosecha no sale bien es arriesgado; el Estado debe subvencionar semillas y fertilizantes a los grupos correctamente identificados.
El economista pide que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) empadrone bien a los productores, apoye el transporte y coordine con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evitar carreteras bloqueadas por deslizamientos, situación que también encarece la producción.
La segunda ola del fenómeno llegaría entre febrero y marzo y, según el economista, sería crítica, mientras el primer trimestre de 2027 concentrará un alza de precios que normalmente nunca ha ocurrido.
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