Carretera Checca-Mazocruz se deteriora y pasajes suben

La preocupación crece entre los pobladores de la zona alta de la provincia de El Collao, porque la carretera Checca- Mazocruz se deteriora cada día y afecta el transporte de las comunidades.
El exprimer teniente de la zona alta de Conduriri, Pedro Montalico Quenta, explicó que la vía está llena de huecos, y que el mantenimiento realizado no alcanza para reparar el daño.
Señaló que los transportistas guardan sus carros para cuidarlos, y que escasean los vehículos, por lo que los pasajes suben y los usuarios pagan más para viajar.
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“El pasaje estos 15 soles”, dijo el entrevistado, quien explicó que la gente paga casi ida y vuelta, porque no hay otros carros disponibles para cubrir la ruta.
El exprimer teniente indicó que no hay maquinarias ni grupos de técnicos en el mantenimiento, y que solo se ve una moto y una cisterna trabajando en la vía.
Montalico Quenta explicó que falta material para reparar la carretera, porque hay que echar lastre en las partes huecas, y que los camiones que llevan arena pasan por la zona.
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El entrevistado señaló que la polvadera levantada por los camiones afecta a la población y a los animales, y que la carretera necesita una reparación urgente.
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