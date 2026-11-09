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Carretera Checca-Mazocruz se deteriora y pasajes suben

Pedro Montalico Quenta denunció falta de maquinaria y materiales para reparar la vía, cuya polvareda también afecta a pobladores y animales de la zona

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
carretera Checca-Mazocruz

Carretera Checca-Mazocruz presenta huecos y falta de mantenimiento, mientras transportistas reducen viajes y elevan a S/ 15 los pasajes para las comunidades

Foto: Difusión

La preocupación crece entre los pobladores de la zona alta de la provincia de El Collao, porque la carretera Checca- Mazocruz se deteriora cada día y afecta el transporte de las comunidades.

El exprimer teniente de la zona alta de Conduriri, Pedro Montalico Quenta, explicó que la vía está llena de huecos, y que el mantenimiento realizado no alcanza para reparar el daño.

Señaló que los transportistas guardan sus carros para cuidarlos, y que escasean los vehículos, por lo que los pasajes suben y los usuarios pagan más para viajar.

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“El pasaje estos 15 soles”, dijo el entrevistado, quien explicó que la gente paga casi ida y vuelta, porque no hay otros carros disponibles para cubrir la ruta.

El exprimer teniente indicó que no hay maquinarias ni grupos de técnicos en el mantenimiento, y que solo se ve una moto y una cisterna trabajando en la vía.

Montalico Quenta explicó que falta material para reparar la carretera, porque hay que echar lastre en las partes huecas, y que los camiones que llevan arena pasan por la zona.

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El entrevistado señaló que la polvadera levantada por los camiones afecta a la población y a los animales, y que la carretera necesita una reparación urgente.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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