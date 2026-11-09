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Senador Moisés Chipana acusa improvisación de Keiko Fujimori para afrontar inseguridad ciudadana

El senador por Puno advierte sobre el avance del sicariato y la extorsión, además del alza de productos básicos, y cuestiona las promesas del Gobierno

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026
Moisés Chipana acusa improvisación de Keiko Fujimori

Moisés Chipana cuestiona los primeros 100 días de Keiko Fujimori y denuncia falta de estrategia nacional contra el crimen organizado y la inseguridad

Foto: JAC

El senador por la región de Puno, Moisés Chipana calificó de improvisación para afrontar la inseguridad ciudadana a nivel nacional, tras un balance por los primeros 100 días del gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, y afirmó que no hay un plan contra el crimen organizado, cuestionando la gestión de la mandataria.

Según Chipana, Fujimori prometió orden y autoridad en campaña, pero el gobierno responsabiliza al Congreso y a Juntos por el Perú por no autorizar facultades legislativas, aunque, según él, ya tiene la autoridad para emitir normas.

«Lo que se ha visto es la improvisación, no hay un plan, una estrategia para enfrentar el crimen organizado», dijo Chipana al cuestionar las promesas que realizo la mandataria en época de campaña y que a la fecha no son cumplidas.

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Acusaciones, alza de precios y proyecciones

Chipana acusó que el gobierno de Fujimori, como en la década del 90, chantajea y ofrece ministerios y negociados a congresistas para controlar la Cámara de Diputados, y dijo que ya domina el Senado.

Para Chipana, el pueblo siente el golpe del sicariato, la extorsión y el crimen organizado, además del alza de productos de primera necesidad, y las encuestas reflejarían rechazo, mientras el gobierno quiere privatizar Petroperú.

La propuesta de amnistía para Pedro Castillo se canalizará a través de la Cámara de Diputados. Asimismo, la Comisión de Energía y Minas escuchará a los representantes del sector minero, mientras que Chipana plantea impulsar una nueva Ley General de Minería para actualizar la normativa y atender las demandas del sector.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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