Puno: Piden a nuevas autoridades atender la falta de personal en la DIRESA

Funcionarios externos que no conocen la realidad reducen el personal y precarizan áreas de la Diresa Puno, afirmó el responsable de Calidad de la DIRESA Puno, Juan Carlos Mendoza, quien señalo que actualmente algunas áreas carecen de funcionarios.
Según Mendoza, preciso un ejemplo en el área en la que es responsable en la actualidad y señalo que debería tener de cinco a siete personas con perfil adecuado, pero hoy la forman él, y un personal administrativo, y también atiende auditoría médica y lista de espera.
«Lo triste y lamentable es que cuando vienen funcionarios externos de afuera que no conocen la realidad, disminuyen el personal», dijo Mendoza al mencionar que estas disposiciones afectan el rendimiento de las áreas.
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Personal desplazado, resultados frenados y pedido a nuevas autoridades
Lo mismo, dijo, ocurre en las redes de salud, donde hay movimiento de personal y lo desplazan a otras áreas porque creen que es personal asistencial y lo mandan a centros de salud, puestos o hospitales.
Sin personal, el área no logra sus resultados, explicó Mendoza: Calidad identifica puntos críticos, plantea planes de mejora y los evalúa y reajusta con el ciclo de Deming, y eso es imposible sin personal.
En tanto, Mendoza dijo que ya se hicieron los requerimientos de personal, pero que pedir a la autoridad actual es en vano porque está de salida, y llamó a los nuevos gobernantes, que se elegirán en elecciones complementarias.
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