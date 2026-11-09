Fredy Vilcapaza es proclamado alcalde de Azángaro para el periodo 2027-2030

Fredy Ronald Vilcapaza Mamani, de la organización política ASI – Juntos por el Perú, fue proclamado alcalde de la provincia de Azángaro para el periodo 2027-2030, porque obtuvo la mayor votación en las Elecciones Municipales 2026.
El Jurado Electoral Especial de Azángaro entregó la proclamación oficial, y dio a conocer el resultado que corresponde a la votación de la provincia.
El nuevo concejo municipal tendrá 11 regidores, y representa a distintas organizaciones políticas que acompañarán al alcalde durante los próximos cuatro años.
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Siete regidores pertenecen a ASI – Juntos por el Perú: Enrique Rolando Peralta Macedo, Genoveva Almida Charca Quispe, Rubén Samuel Mamani Choquehuanca, Corina Hilda Ccuno Astrulla, René Gutiérrez Hualla, Karin Clorinda Mamani Gutiérrez y Pedro Quecara Humpire.
Otros dos regidores vienen de Ahora Nación: Fidel Cuba Pérez y Henda Yioriya Cárdenas Hancco, quienes completan la segunda fuerza del concejo.
El Partido País para Todos tendrá a Juan Mario Apaza Larico, y el Partido Cívico Obras tendrá a Alfredo Soncco Puraca, con lo que se completa el grupo de 11 regidores.
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Las nuevas autoridades conducirán la gestión municipal durante el periodo 2027-2030, y atenderán las necesidades de la provincia de Azángaro.
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