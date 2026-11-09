Contraloría advierte que Municipalidad Provincial de Azángaro no cuenta con plan regulador de rutas

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República en la Municipalidad Provincial de Azángaro advirtió, en un informe del 2 de noviembre de 2026, que esta comuna no cuenta con un Plan Regulador de Rutas.
El Informe de Orientación de Oficio n.° 108-2026-OCI/0457-SOO señala que la falta del plan vulnera la normativa nacional de transporte y pone en riesgo el ordenamiento, la seguridad y la fiscalización del servicio de pasajeros.
El subgerente de Transportes y Circulación Vial Arnaldo Javier Justo Díaz respondió al OCI el 27 de octubre que «la Municipalidad Provincial de Azángaro no cuenta actualmente con un Plan Regulador de Rutas aprobado y vigente».
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Plazo vencido en 2010 y riesgos para usuarios
Según el informe, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte entró en vigencia el 1 de julio de 2009 y las municipalidades provinciales tenían hasta el 26 de junio de 2010 para aprobar y publicar su Plan Regulador de Rutas.
El OCI sostiene que la falta del plan priva a la Municipalidad del soporte jurídico para evaluar solicitudes de autorización o cambios de recorrido, y eleva la probabilidad de siniestros viales en la provincia.
El OCI notificó el informe al alcalde Yunior Machaca León y le solicitó comunicar, en un máximo de cinco días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, con la documentación de sustento.
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