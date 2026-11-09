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Contraloría advierte que Municipalidad Provincial de Azángaro no cuenta con plan regulador de rutas

El OCI notificó al alcalde Yunior Machaca y exigió acciones en cinco días hábiles; la falta del plan limita autorizaciones y fiscalización del transporte

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Irregularidades en la Oficina de Atención al Ciudadano de Azángaro

Contraloría alerta que Azángaro no tiene Plan Regulador de Rutas; OCI advierte riesgos para pasajeros y cuestiona incumplimiento municipal del plazo legal

Foto: Difusión

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República en la Municipalidad Provincial de Azángaro advirtió, en un informe del 2 de noviembre de 2026, que esta comuna no cuenta con un Plan Regulador de Rutas.

El Informe de Orientación de Oficio n.° 108-2026-OCI/0457-SOO señala que la falta del plan vulnera la normativa nacional de transporte y pone en riesgo el ordenamiento, la seguridad y la fiscalización del servicio de pasajeros.

El subgerente de Transportes y Circulación Vial Arnaldo Javier Justo Díaz respondió al OCI el 27 de octubre que «la Municipalidad Provincial de Azángaro no cuenta actualmente con un Plan Regulador de Rutas aprobado y vigente».

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Plazo vencido en 2010 y riesgos para usuarios

Según el informe, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte entró en vigencia el 1 de julio de 2009 y las municipalidades provinciales tenían hasta el 26 de junio de 2010 para aprobar y publicar su Plan Regulador de Rutas.

El OCI sostiene que la falta del plan priva a la Municipalidad del soporte jurídico para evaluar solicitudes de autorización o cambios de recorrido, y eleva la probabilidad de siniestros viales en la provincia.

El OCI notificó el informe al alcalde Yunior Machaca León y le solicitó comunicar, en un máximo de cinco días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, con la documentación de sustento.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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