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Senamhi prevé lluvias en costa y sierra, incluido Puno, del 9 al 11 de noviembre

El aviso meteorológico establece cuatro niveles de peligro y advierte precipitaciones en la costa y sierra, con zonas de peligro fuerte y extremo

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026
fuertes lluvias

Senamhi alerta lluvias, granizo, descargas eléctricas y vientos del 9 al 11 de noviembre en 19 departamentos, incluido Puno, según aviso meteorológico 462

Foto: Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que habrá precipitaciones (lluvias) en la costa y sierra del país del 9 al 11 de noviembre, según el aviso meteorológico 462.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, según el aviso, cuya leyenda de fenómenos incorpora la lluvia y el granizo.

El aviso clasifica el nivel de peligro en cuatro categorías (sin peligro, moderada, fuerte y extrema) y presenta un mapa para cada día: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

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19 departamentos, incluido Puno, figuran en el aviso

El aviso comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

En el mapa del aviso, una zona del extremo noroeste del país figura con peligro extremo los tres días; el nivel fuerte se extiende por tramos de la sierra, sobre todo en el sur.

El aviso 462 lleva los logotipos del Ministerio del Ambiente, el Senamhi y Perú Responde; el último mapa corresponde al miércoles 11 de noviembre, día en que concluye el período anunciado.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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