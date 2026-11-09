Federación pide más apoyo para escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, Alexander Quispe Huaracha, advirtió que la escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo, realizada durante el aniversario de Puno, necesita mayor respaldo institucional para consolidarse como atractivo turístico.
Quispe señaló que la organización recae principalmente en su institución, con aportes ocasionales de los sectores público y privado; la Federación logró desarrollar la representación.
El dirigente destacó el impacto comercial de la actividad: «Es la única vez en el año que se realiza la feria y venta de productos netamente andinos y nativos de nuestra zona».
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Fondos limitados por el cierre de gestión municipal
Quispe explicó que la organización demanda entre 60 000 y 70 000 soles, financiados con auspicios y contribuciones de algunas instituciones.
El directivo indicó que el cierre de la gestión municipal dificultó obtener recursos adicionales para introducir mejoras este año; cuestionó: «Nos han limitado ciertos requerimientos con el argumento de que están a fin de gestión y ya no hay presupuesto».
Quispe planteó que las próximas autoridades asignen fondos con anticipación para adquirir vestuarios estandarizados de los personajes principales, vasijas e instrumentos ceremoniales, que permitirían fortalecer la puesta en escena, atraer más visitantes y generar oportunidades para los negocios turísticos y pequeños comerciantes.
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