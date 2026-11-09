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GORE proyecta hospital Carlos Monge Medrano de S/ 753 millones sin servicios básicos acreditados y serias observaciones

El informe advierte falta de capacidad de pago y factibilidad de agua y desagüe; el GORE debe subsanar las observaciones antes de aprobar las bases del proyecto

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 09/11/2026
Hospital Carlos Monge Medrano

Contraloría observa el hospital de S/ 753.78 millones que proyecta el GORE Puno en Juliaca por dudas fiscales y falta de servicios básicos para 605 332 personas

Foto: Difusión

El Gobierno Regional de Puno, dirigido por el gobernador Richard Hancco Soncco, proyecta en Juliaca un hospital de S/ 753.78 millones sin demostrar que puede pagarlo ni que tendrá agua y desagüe, según un análisis previo. basado en el Informe Previo N° 041-2026-CG/APP de la Contraloría General de la República.

Una empresa privada financia y construye la obra, y el Estado le devuelve el dinero con certificados que se descuentan del canon, sobrecanon y regalías de Puno, un pago que compromete ingresos futuros y motivó la revisión previa.

Detrás del monto, el proyecto registrado con el CUI N° 2697841 prevé 302 camas de hospitalización y cinco salas de operaciones para 605 332 personas de su área de influencia, y cada hallazgo del análisis se apoya en documentos del expediente.

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Capacidad de pago sin comprobar

La capacidad fiscal es el hallazgo central: el Ministerio de Economía y Finanzas fijó en S/ 1 681.83 millones el límite anual para comprometer el canon de la región en 2026, y el análisis no comprobó que el hospital quepa.

Dos inconsistencias afectan el cálculo: el expediente financiero incluyó un convenio del Gobierno Regional de Apurímac, lo que altera el registro de deudas de Puno, y la entidad no indicó cuándo firmó los convenios vigentes, dato necesario para sumar lo que debe.

Un gasto de S/ 707 mil 544 queda fuera del convenio: Gestión del Proyecto, S/ 580 mil 400, y Liquidación, S/ 127 mil 144; el Gobierno Regional dijo que los pagará, pero no acreditó presupuesto ni modificaciones.

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Servicios básicos y gasto prohibido sin sustento

El agua condiciona la operación: EPS Seda Juliaca S.A. certificó que el servicio solo es factible para la avenida Huancané, y para el frente de la avenida Perú se requiere ampliar la red matriz de agua.

En desagüe, el jirón Vilquechico tiene red de profundidad insuficiente y la empresa condicionó la factibilidad a ampliaciones del Gobierno Regional, sin diseño ni presupuesto; ese costo no figura en los S/ 753.78 millones y el análisis advierte una obra sin operar.

La entidad quitó el nombre, pero no el dinero: el expediente técnico incluyó la partida de carta fianza por adelantado en efectivo, por S/ 81 mil 270.90, y el artículo 113 del reglamento prohíbe reconocer ese gasto.

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Gasto reasignado y estudios técnicos incompletos

Ese monto pasó a personal de apoyo y gastos variables, como fotocopias, impresiones y ploteos, sin sustento técnico ni económico; la Subgerencia de Presupuesto y la Dirección de Estudios de Pre Inversión usaron cifras inconsistentes y omitieron el saldo de deuda total.

El Perfil, declarado viable el 4 de julio de 2025, carece de estudios de suelos, topografía detallada e hidrología, y sus metrados son referenciales; el análisis advierte sobrecostos y modificaciones contractuales, y hasta ahora no hay gasto de obra.

El plan de contingencia omite el tamaño y el traslado de los equipos médicos, y el proyecto prevé romper estructuras de concreto sin acreditar escombreras ni rellenos autorizados; el terreno de 41 449.33 m², a nombre del Estado, no presenta reparos.

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Comité y convenio con vacíos legales

El proceso de selección enfrenta observaciones: la Resolución Ejecutiva Regional N° 108-2026-GR PUNO/GR, del 30 de abril de 2026, designó al Comité Especial, y el análisis advierte que no se acreditó la capacidad técnica de dos de sus tres integrantes.

El borrador del convenio deja en blanco el objeto y el monto, y su cláusula anticorrupción no obliga a informar de inmediato actos ilícitos a la Procuraduría Pública y ProInversión; la Oficina Regional de Asesoría Jurídica dio opiniones favorables sin exigir correcciones.

Las correcciones recaen en el gobernador Hancco Soncco: el Gobierno Regional debe abstenerse de aprobar las bases hasta subsanar cada recomendación, que incluye acreditar los servicios, sincerar los gastos generales y sustentar el saldo del límite anual.

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