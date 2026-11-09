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Contraloría advierte deficiencias en reservorio de EPS Nor Puno que abastece a Azángaro

El reservorio R2 permanece inoperativo desde 2018 y el OCI dio cinco días hábiles a Nor Puno para informar las medidas correctivas

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Contraloría advierte deficiencias en reservorio de EPS Nor Puno

Contraloría advierte fisuras y daños en el reservorio R1 de Nor Puno, infraestructura que abastece de agua potable a 23 378 habitantes de Azángaro

Foto: CPR

El reservorio R1 (600 m³) de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Nor Puno, único en funcionamiento para 23 378 habitantes de Azángaro, presenta deficiente estado de conservación, advirtió el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría.

El especialista en Ingeniería Civil de la Comisión de Control señaló en su informe técnico que las fisuras, el desprendimiento del concreto y la exposición del acero en la cúpula, base y paredes del R1 podrían comprometer la integridad estructural.

Según el especialista, ante una falla del R1 o su paralización para limpieza o reparación, el sistema no contaría con almacenamiento alternativo, lo que pondría en riesgo la continuidad, cantidad y calidad del servicio de agua potable.

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Reservorio R2 inoperativo y conductores eléctricos expuestos

El reservorio R2, de 1250 m³, permanece inoperativo desde su incorporación en 2018 por déficit de caudal y falta de una bomba de mayor potencia, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en su informe del 16 de octubre.

El informe identifica conductores eléctricos expuestos a la intemperie, sin protección ni blindaje, en el exterior y el interior de la estación de bombeo del R1, al alcance del personal operativo y externo.

El OCI notificó el informe al gerente general encargado de la EPS Nor Puno, Ronald Jesús Calcina Gonzales, y le solicitó comunicar en cinco días hábiles las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, con la documentación de sustento.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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