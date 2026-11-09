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Capturan a sujeto ebrio que fue sorprendido al interior de una vivienda

El intervenido fue identificado como Tony Quispe Quispe (29); vecinos alertan sobre nuevos ingresos a viviendas y exigen mayor patrullaje en el sector

Ivan Coari
Ivan Coari 09/11/2026
Capturan a sujeto ebrio que fue sorprendido

Vecinos retuvieron a un joven que ingresó a una vivienda en la urbanización Santiago Ríos de Juliaca y lo entregaron a la Policía para las investigaciones

Foto: CPR

Los ruidos extraños durante la noche alertaron a los propietarios de una vivienda en la urbanización Santiago Ríos de Juliaca, quienes al salir de sus habitaciones se encontraron cara a cara con un desconocido dentro de su inmueble. El sujeto habría ingresado con la presunta intención de sustraer objetos de valor.

Sorprendidos por la presencia del individuo, las ocupantes pidieron auxilio a sus vecinos, quienes lograron retenerlo hasta la llegada del personal de Serenazgo. El joven no habría ofrecido mayores explicaciones sobre su presencia en el lugar y únicamente manifestó que se encontraba en estado de ebriedad.

El intervenido fue identificado como Tony Quispe Quispe (29), quien fue encontrado en uno de los ambientes de la vivienda, ubicada en el jirón Amazonas. Según se conoce el sujeto presentaba aparentes signos de ebriedad y vestía una chompa y ropa interior al momento de su intervención.

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Los serenos acudieron al inmueble y, con autorización de las ocupantes, ingresaron para verificar la situación. Allí encontraron al joven, cuya presencia generó preocupación entre las propietarias, quienes solicitaron su traslado a una dependencia policial.

Finalmente, Tony Quispe fue conducido por el personal de Serenazgo a la Policía Nacional y puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI), donde se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su ingreso a la vivienda y determinar las responsabilidades del caso.

Cebe indicar que los pobladores se encuentran preocupados por este tema de la inseguridad, debido a que no sería la primera vez que sujetos son atrapados ingresando a las viviendas, por el cual exigen mayor patrullaje por este sector.

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