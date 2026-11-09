Municipalidad de Puno evalúa uso de dardos tranquilizantes para vacunar perros callejeros

El subgerente de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad Provincial de Puno, Juan Carlos Flores Cahuana, señaló que aún es necesario mejorar las condiciones para capturar y vacunar a los perros callejeros en la ciudad. No obstante, estimó que esta problemática podría erradicarse en el plazo de un año en la zona baja de Puno, donde se registra la mayor incidencia de mordeduras y presencia de canes callejeros.

Por ahora, la comuna coordina con los colectivos animalistas para ubicar las zonas con más perros, como la costanera, y pidió traer la mayor cantidad que puedan capturar.

«Yo pienso que podría ser en un año, pero hay un detalle, falta tal vez mejorar algunas condiciones para la captura de este tipo de animales», dijo el funcionario, reconociendo falencias en el control de canes callejeros.

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Campañas previas, requisitos para capturar y servicio permanente

Durante la actual gestión municipal se vienen realizando campañas gratuitas de esterilización. El año pasado se efectuaron aproximadamente 250 intervenciones y, a inicios de este año, otras 150, tanto a hembras como a machos. En esta última campaña, se realizaron alrededor de 120 intervenciones, exclusivamente a perros machos.

Entre las estrategias que se vienen evaluando está el uso de dardos tranquilizantes para capturar y sedar a los perros callejeros. Sin embargo, el funcionario señaló que su utilización requiere autorizaciones especiales de la SUCAMEC, además de que el personal encargado debe contar con la debida capacitación y cumplir con una evaluación psicológica, entre otros requisitos.

En tanto, la comuna provincial busca reforzar las acciones de control poblacional de perros callejeros mediante el trabajo conjunto con los colectivos animalistas y la continuidad de las campañas de esterilización. No obstante, el cumplimiento de la meta de reducir esta problemática en la zona baja de Puno dependerá de mejorar las condiciones de captura, contar con personal capacitado y garantizar una intervención sostenida.

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