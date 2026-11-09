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Sala Civil de Puno declara improcedente demanda de docente contra Universidad Nacional del Altiplano

La sentencia N.° 246-2026 revocó el fallo de primera instancia; la Sala confirmó que el docente no presentó su expediente ante la universidad en diciembre de 2024

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Universidad Nacional del Altiplano

Sala Civil de Puno rechaza demanda de Guillermo Pizarro contra la UNA para ser nombrado profesor auxiliar por no agotar el procedimiento institucional

Foto: Difusión

La Sala Civil Mixta Transitoria de Puno declaró improcedente, por falta manifiesta de interés para obrar, la demanda del docente contratado Guillermo Alberto Pizarro Flores contra la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) para ser nombrado profesor auxiliar.

La sentencia N.° 246-2026 revocó el fallo de primera instancia del 9 de julio de 2026, que había declarado infundada la demanda, y la reformó como improcedente, sin costas ni costos.

El demandante pidió que se ordene a la Universidad cumplir la Ley n.° 32171, publicada el 21 de noviembre de 2024, esta ley exige que el docente contratado debe haber ganado concurso público  y  luego ser nombrado en forma excepcional como profesor auxiliar de la Escuela Profesional de Derecho; sostuvo que cumple los requisitos,

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Habría cumplido requisitos; no presentó su expediente y fue invitado como docente contratado en la facultad de derecho.

La UNA pidió declarar infundada o improcedente la demanda, con el argumento de que el demandante, nunca gano concurso público, además, no acreditó haber presentado su expediente el 13 y 16 de diciembre de 2024, ni cumplido los requisitos de los lineamientos.

La Sala concluyó declarar improcedente la demanda por  falta manifiesta de interés para obrar, conforme el artículo 22 inciso  7 del TUO de la ley 27584 concordante con el artículo 427 inciso 2 del código civil, además el demandante no agotó el procedimiento fijado en los lineamientos de la UNA; un oficio del vicerrector de Investigación, del 28 de enero de 2025, informó que no presentó su expediente.

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La Sala reconoció que el juez de primera instancia interpretó de forma restrictiva el requisito de concurso público y que el demandante habría cumplido los requisitos de la ley, sin que ello permita ordenar su nombramiento.

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