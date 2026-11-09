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Alcalde de Ayrumas Carumas niega mal uso de vehículos municipales

El alcalde y representantes comunales sostienen que una asamblea autorizó habilitar un espacio para guardar los vehículos municipales y proteger los bienes del Estado

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Alcalde de Ayrumas Carumas niega mal uso de vehículos

Hermógenes Flores niega usar una camioneta municipal para construir su vivienda en Imata y afirma que los materiales serán destinados al cercado de un espacio de custodia

Foto: CPR

Hermógenes Flores Mamani, alcalde del Centro Poblado de Ayrumas Carumas, distrito de Acora, provincia de Puno, negó que haya utilizado indebidamente los vehículos municipales, tras una publicación en redes sociales que cuestionó el uso de una camioneta.

El alcalde rechazó que haya destinado esa unidad a la construcción de una vivienda en Imata, “usted puede ir a verificar a mi domicilio”, no es material noble, expresó durante la entrevista en Pachamama Radio.

Flores Mamani explicó que la municipalidad no cuenta con un garaje, la custodia de los vehículos quedó bajo responsabilidad suya y de un regidor por acuerdo del concejo y las autoridades locales.

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La autoridad sostuvo que el traslado de materiales corresponde al cercado de un espacio donde guardarán las unidades, “son bienes del Estado”, afirmó al explicar el destino previsto para ese lugar.

Domingo Apaza Guaraya, presidente de la ronda campesina de Ayrumas Carumas, señaló que una asamblea general autorizó el cercado para proteger los vehículos, también mencionó solicitudes de transporte para los ronderos y atención de emergencias.

Apaza Guaraya aclaró que no había visto la publicación cuestionada, su intervención se centró en explicar los acuerdos para guardar las unidades y los servicios que prestan a los pobladores.

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Edgar Calixto Sosa Paredes, representante de los presidentes del centro poblado, respaldó la explicación sobre la custodia, señaló que las autoridades guardan los vehículos para evitar dejarlos en un espacio abierto.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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