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Lluvias de intensidad ligera a moderada caerán en Puno del 9 al 14

Carabaya, Sandia, valles interandinos y zonas de selva esperan precipitaciones moderadas y ocasionalmente fuertes entre el 12 y 14 de noviembre

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Puno en alerta amarilla por lluvias intensas

Senamhi pronostica lluvias ligeras a moderadas del 9 al 14 de noviembre en Puno; Sixto Flores advierte posibles granizadas y descargas eléctricas

Foto: Difusión

El ingeniero Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, conocido como Senamhi, anunció que se registrarán lluvias de intensidad ligera a moderada en el altiplano de Puno, del 9 al 14 de noviembre.

Flores explicó que el cielo estará parcialmente nublado, con una cobertura de nubes entre 40 y 80 por ciento en el altiplano de Puno, y que las precipitaciones serán generalizadas en la mayor parte de la región.

El director señaló que se debe tener precaución con las descargas eléctricas y las granizadas, que se pueden presentar en zonas puntuales o focalizadas del altiplano de Puno.

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En las zonas de Carabaya y Sandia, la zona de la vertiente oriental, el tiempo también estará parcialmente nublado, y se esperan precipitaciones de intensidad mayormente moderada, y eventualmente fuerte.

Durante esta semana, también se esperan precipitaciones entre los días 12 y 14 de noviembre en las zonas de selva y valles interandinos, y la selva tendrá condiciones favorables para las lluvias.

Flores señaló que las lluvias son importantes, y que se debe tener precaución con las granizadas o tormentas eléctricas en zonas puntuales o focalizadas del altiplano de Puno.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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