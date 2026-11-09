Precio de la papa sube hasta S/ 35 y S/ 38 la arroba en el mercado Manco Cápac de Juliaca

El precio de la papa registra un incremento en el mercado Manco Cápac de Juliaca, donde la variedad canchán se comercializa alrededor de S/ 35 por 10 kilos, mientras que en algunos puestos la arroba alcanza entre S/ 35 y S/ 38. El aumento genera preocupación entre las amas de casa, quienes advierten que sus presupuestos ya no alcanzan para comprar la misma cantidad de productos.

Durante un recorrido por este centro de abastos, comerciantes señalaron que el incremento estaría relacionado con la menor disponibilidad de cosechas en zonas productoras de Arequipa y la demora en la salida de nuevas variedades de papa procedentes de Andahuaylas. Según explicaron, anteriormente la papa canchán se vendía entre S/ 27 y S/ 30 por 10 kilos, pero actualmente su precio se ha elevado hasta los S/ 35.

Asimismo, indicaron que los costos de transporte y el incremento del combustible también influyen en el precio final del producto. En tanto, algunas variedades de papa blanca se comercializan alrededor de S/ 30 por 10 kilos, mientras que las papas antiguas procedentes de Arequipa representan una alternativa más económica para los consumidores.

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La preocupación también fue expresada por las amas de casa. Una de las compradoras manifestó que el precio actual resulta elevado frente a sus posibilidades económicas y recordó que anteriormente podía adquirir mayores cantidades de papa con el mismo presupuesto. Incluso, señaló que en algunos puestos los precios llegan a S/ 38 y hasta S/ 40.

Por su parte, otro comerciante explicó que la papa canchán tiene una alta demanda en Juliaca. Ante el encarecimiento, recomendó a los consumidores optar por otras variedades, como la papa procedente de Arequipa, que todavía se encuentra a precios más accesibles, aunque algunas presentaciones son de menor tamaño.

La situación mantiene en alerta a comerciantes y compradores del mercado Manco Cápac, debido a que la papa es uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares. Mientras no se normalice el abastecimiento de las zonas productoras, existe preocupación por nuevos incrementos que podrían afectar aún más la economía familiar.

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