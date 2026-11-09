Puno: Regidor Hancco pide informe de gastos del aniversario de Puno antes de transferencia

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Salvador Hancco Aguilar pidió a la comisión de aniversario de Puno y al ejecutivo municipal informar cuánto se gastó en las actividades por los 358 aniversario de Puno, antes de entregar la gestión a las nuevas autoridades, ya que el proceso de transferencia ya comenzó.

El pedido busca que la comisión responsable presente un informe escrito y detallado sobre los gastos realizados. Los regidores esperan que este documento sea puesto en conocimiento y debatido durante la próxima sesión de concejo municipal o, en su defecto, en la siguiente reunión.

Hancco señaló: “Ya estamos en un proceso de pretransferencia a la siguiente gestión, entonces se tiene que agilizar”, al referirse a la demora habitual del ejecutivo en responder a los regidores.

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Normas de austeridad restringen fiestas y habilitan convenios

Según Hancco, el monto destinado supera los 100 mil soles, igual que el año pasado, cuando la rendición dejó un remanente aproximado de 40 mil soles sin utilizar, y el concejo sugiere racionalizar los recursos públicos.

En ese marco, las normas de austeridad prohíben usar recursos públicos en fiestas, y los fondos se destinan exclusivamente a eventos culturales, por lo que contratar grupos musicales solo con dinero municipal no estaría permitido, explicó Hancco.

Sin embargo, la municipalidad puede suscribir convenios con empresas privadas para amenizar las fiestas, y los funcionarios deben ser muy cuidadosos al destinar los presupuestos asignados, pues, recordó Hancco, todo evento tiene su costo.

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