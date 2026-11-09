Juan Zapata cuestiona reunión de legisladores con dirigentes de Juliaca

Varias horas de reunión entre diputados, senadores, autoridades y dirigentes terminaron sin resultados concretos para Juliaca, según cuestionó Juan Zapata Chambilla, directivo de la Organización Social Las Cuatro Zonas, quien calificó el encuentro de improductivo.

El dirigente sostuvo que los representantes no presentaron informes ni balances de sus primeros 100 días de trabajo, tampoco explicaron las acciones de fiscalización realizadas frente a las necesidades de San Román, y cuestionó que se diera mayor espacio al tema del expresidente Pedro Castillo.

Obras pendientes sin respuestas claras

Zapata recordó que Juliaca mantiene problemas sin resolver, entre ellos el drenaje pluvial, el hospital del Cono Sur, cuya construcción lleva 17 años sin concretarse, el materno infantil y el proyecto de drenaje del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), etapas II y III.

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También cuestionó que los legisladores no abordaran la denuncia contra Seda Juliaca, en medio de la crisis por la falta de agua potable y los reclamos vecinales, e indicó que las organizaciones esperan una intervención de la Contraloría para revisar presuntas irregularidades vinculadas al proyecto PMRI.

“Es una vergüenza, es un saludo más a la bandera, es una burla para la región de Puno”, expresó el dirigente, quien señaló que la reunión se prolongó hasta cerca de las 7:00 de la noche, pero los representantes apenas concedieron dos minutos a los dirigentes para exponer sus demandas.

Dirigente exige fiscalización y acciones

Finalmente, pidió a los diputados y senadores regresar a Juliaca con propuestas y acciones concretas de fiscalización, en lugar de limitarse a discursos, y advirtió que la proximidad de la temporada de lluvias vuelve urgente atender el drenaje pluvial y canalizar ante la Contraloría las denuncias sobre Seda Juliaca.

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