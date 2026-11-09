Serenos de la Municipalidad Provincial de San Román arriesgan su integridad en intervenciones y aún no cuentan con seguro de vida

Hasta 12 casos de agresiones contra trabajadores de Serenazgo se habrían registrado en Juliaca durante el presente año, según informó el subgerente de Serenazgo y Vigilancia de la Municipalidad Provincial de San Román, Edwin Arturo Chávez Chávez. El funcionario reveló esta cifra luego de que, durante una intervención realizada la madrugada de este lunes, casi fuera agredido por un grupo de sujetos cuando auxiliaba a un ciudadano que era perseguido en la vía pública.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la mañana, en la avenida Manuel Núñez. Según relató Chávez Chávez, durante un patrullaje preventivo observó que entre cuatro y cinco personas perseguían a un hombre, por lo que intervino para ponerlo a buen recaudo y evitar que continuara siendo atacado.

El funcionario indicó que el ciudadano era señalado de haber ocasionado lesiones a otra persona en un establecimiento nocturno. Sin embargo, precisó que este hecho no fue presenciado por el personal de Serenazgo y que el supuesto agraviado habría sido trasladado al hospital por sus propios amigos. Posteriormente, con apoyo de otras unidades de patrullaje, el intervenido fue trasladado a la comisaría Santa Bárbara y puesto a disposición de la Policía Nacional.

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Durante la intervención, uno de los sujetos habría intentado golpear al subgerente, quien interpuso la mano para protegerse y evitar la agresión. Chávez Chávez sostuvo que este tipo de situaciones forman parte de los riesgos que enfrenta el personal de Serenazgo, cuyos trabajadores también son víctimas de insultos y ataques contra las unidades de patrullaje.

El subgerente informó que durante este año se habrían registrado entre 10 y 12 casos de agresiones contra serenos. Entre los hechos de mayor gravedad mencionó la lesión sufrida por un trabajador durante una intervención, caso que fue denunciado ante la Procuraduría Pública para las acciones correspondientes.

Asimismo, precisó que el personal cuenta con equipos de protección, como chalecos antibalas, varas, tonfas y otros implementos de seguridad. No obstante, señaló que requieren capacitaciones periódicas para mejorar sus procedimientos de intervención y reducción de personas en estado de ebriedad o involucradas en hechos delictivos.

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Otro aspecto pendiente es la implementación del seguro de vida establecido por ley para los trabajadores de Serenazgo. Chávez Chávez manifestó que ya se realizaron los trámites y reiteraciones correspondientes ante las instancias municipales, pero hasta el momento el personal no cuenta con esta cobertura, que permitiría brindar protección económica a sus familiares en caso de fallecimiento durante el cumplimiento del servicio.

El funcionario señaló que corresponde a las oficinas y gerencias competentes adoptar las medidas necesarias para concretar este beneficio, considerando los riesgos a los que se exponen los serenos durante sus intervenciones y patrullajes en la ciudad de Juliaca.