PUBLICIDAD

Puno: Dirigente pide anular elecciones en Alto Puno por más de 100 votos golondrinos

Rodolfo Cutipa denuncia omisiones en la revisión de padrones y señala que el 80 % de residentes no eligió; el comité electoral debe resolver el pedido

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026
Rodolfo Cutipa

Pobladores de Alto Puno exigen anular las elecciones tras detectar más de 100 presuntos votos golondrinos, según Rodolfo Cutipa, dirigente vecinal local

Foto: CPR

Pobladores vienen solicitando la nulidad de las elecciones en el centro poblado de Alto Puno, tras detectar más de 100 presuntos votos golondrinos correspondientes a personas con direcciones de otros lugares, informó el dirigente del Frente de Intereses de Puno, Rodolfo Cutipa.

Según explicó, los cinco días de ampliación para reinscribir electores, periodo en el que, a su juicio, algunos candidatos empadronaron a numerosas personas, pues la RENIEC aseguró haber emitido solo un padrón.

Al respecto, Cutipa sostuvo que “se han inscrito o reinscrito personas que no viven y no tienen nada que ver con Alto Puno y han votado”, mientras vecinos con décadas de residencia no pudieron sufragar.

PUBLICIDAD

Omisiones institucionales y vicios que sustentan la nulidad

Cutipa recordó que el Jurado Nacional de Elecciones ordenó en octubre del año pasado cruzar los padrones anteriores con el nuevo, pero la municipalidad provincial de Puno y el centro poblado hicieron caso omiso, según el dirigente.

Además, indicó que no se alcanzó el 50% más uno y que el 80% de los ciudadanos que viven en Alto Puno no eligió, por lo que, según la ley, correspondería anular el proceso.

En tanto, la decisión queda en manos del comité electoral y de la municipalidad provincial de Puno, que recibieron los documentos, mientras en Salcedo el comité electoral ya emitió una resolución que anula la elección.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Jhon Arocutipa
PUBLICIDAD

Recomendado

Juan Zapata cuestiona reunión de legisladores con dirigentes de Juliaca Juliaca

Juan Zapata cuestiona reunión de legisladores con dirigentes de Juliaca

Hombre de 57 años pide ayuda económica tras quedar con una fractura en Juliaca Juliaca

Hombre de 57 años pide ayuda económica tras quedar con una fractura en Juliaca

Puno: Elecciones de Salcedo aún no llegan a la agenda del Concejo Municipal Puno

Puno: Elecciones de Salcedo aún no llegan a la agenda del Concejo Municipal

Serenos de la Municipalidad Provincial de San Román arriesgan su integridad en intervenciones y aún no cuentan con seguro de vida Pachamama Radio

Serenos de la Municipalidad Provincial de San Román arriesgan su integridad en intervenciones y aún no cuentan con seguro de vida

Con acusaciones contra Minsur, comuneros de San Antón exigen frenar presunto despojo de sus terrenos Melgar

Con acusaciones contra Minsur, comuneros de San Antón exigen frenar presunto despojo de sus terrenos

Rondas campesinas de Puno eligen nueva dirigencia regional tras encuentro desarrollado en Juliaca Puno

Rondas campesinas de Puno eligen nueva dirigencia regional tras encuentro desarrollado en Juliaca

Exdirigente de autoridades originarias pide resultados concretos tras audiencia de Juntos por el Perú en Puno Puno

Exdirigente de autoridades originarias pide resultados concretos tras audiencia de Juntos por el Perú en Puno

Precio de la papa sube hasta S/ 35 y S/ 38 la arroba en el mercado Manco Cápac de Juliaca Juliaca

Precio de la papa sube hasta S/ 35 y S/ 38 la arroba en el mercado Manco Cápac de Juliaca

PUBLICIDAD