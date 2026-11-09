Puno: Elecciones de Salcedo aún no llegan a la agenda del Concejo Municipal

La regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, María Rodríguez Espezua, sostuvo que el caso de las elecciones de Salcedo no está en la agenda del Concejo Municipal de Puno, sin embargo, se comprometió a pedir que el subgerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Cristian Chile, informe en sesión de concejo.
Como el tema no figura en la agenda, un regidor debe tomar la iniciativa para invitar al subgerente, y Rodríguez ofreció hacerlo en la sesión de este martes si la comisión de Desarrollo Humano no lo plantea.
“Me puedo comprometer en solicitar que el señor Cristian pueda darnos el informe correspondiente ante el concejo”, aseguró Rodríguez, quien calificó el pedido como necesario.
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Un informe en camino y un comité que debe pronunciarse
El subgerente de Participación Ciudadana viene elaborando un informe y se encuentra a la espera de la información que debe remitir el comité electoral, considerado como el primer filtro del proceso. Así lo explicó Rodríguez, tras ser consultado sobre el avance de esta evaluación.
La preocupación vecinal se centra en los votantes golondrinos, residentes de barrios de Puno que votaron en Salcedo, y en los pedidos de nulidad, pues el Concejo podría validar o no la elección.
Si el comité no declara ganador, el caso pasaría al subgerente y luego al Concejo, y de darse esa situación, Rodríguez adelantó que se conformaría un nuevo comité electoral, sin avalar actos de corrupción.
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