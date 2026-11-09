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Juan Durán pide a conductores dormir y conducir con calma en Puno

El ingeniero recomendó dormir entre 6 y 8 horas, evitar el celular y usar prendas reflectivas y luces para reducir riesgos viales en las carreteras puneñas hoy

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
ingeniero Juan Durán

Juan Durán pidió a conductores descansar y manejar con calma tras 4 accidentes y 3 fallecidos registrados ayer en Puno; uno tenía 17 años, en la vía a Azángaro

Foto: CPR

El ingeniero Juan Durán, en los estudios de Pachamama Radio, pidió a los conductores dormir bien, descansar y conducir con calma, para evitar accidentes de tránsito en la región de Puno.

Durán señaló que ayer se registraron 4 accidentes de tránsito en la región, y que se reportaron 3 fallecidos, uno de ellos de 17 años, en la carretera a Azángaro hacia Castillo.

El ingeniero explicó que la pista ha mejorado, pero que la gente quiere llegar cada vez más rápido a su destino, y que los conductores deben salir temprano para llegar a tiempo.

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Durán indicó que un buen conductor debe dormir 6, 7 u 8 horas, comer bien, y estar físicamente, mentalmente y emocionalmente bien antes de salir a trabajar.

El ingeniero señaló que algunos conductores usan el celular antes de partir, y que sus ojos ya están cansados, por lo que pueden ocasionar un accidente.

Durán pidió a los jóvenes que usen motocicletas que lleven ropa de color verde limón o anaranjado, con cintas reflectivas, y que enciendan los faros delanteros y traseros.

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El ingeniero señaló que los tractores agrícolas y cargadores frontales deben circular con precaución, porque sus luces están arriba y no se ven como las de un bus o automóvil.

Durán recomendó usar el triángulo de emergencia y las luces direccionales, y que se debe señalizar los paraderos en las veredas para evitar el desorden.

El ingeniero pidió a la población que viaje con calma, y que no incite al chofer a acelerar, porque las consecuencias pueden ser graves.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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