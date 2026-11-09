Junín: Piden anular elecciones en Huamanmarca por ausentismo y presunta entrega de dádivas

Las elecciones municipales del centro poblado de Huamanmarca, en el distrito de Huayucachi, podrían quedar sin efecto. Alianza para el Progreso (APP) presentó un recurso de impugnación ante el Comité Electoral y solicitó la nulidad total de los comicios realizados el pasado 1 de noviembre, al denunciar tres presuntas irregularidades.

Yuri Vilcahuamán Lazo (37), candidato de APP, explicó que el primer cuestionamiento está relacionado con el ausentismo electoral. Según el padrón oficial, Huamanmarca tenía 2,698 electores habilitados, pero solo 1,254 acudieron a votar. Es decir, 1,444 ciudadanos no participaron, lo que representa el 53.5 % del padrón.

El segundo cuestionamiento está referido a una presunta entrega de dádivas e inducción al voto. Como parte de las pruebas, APP presentó videos grabados en las inmediaciones del local de votación. En uno de los registros se observa a un hombre vinculado a las filas de Saul Carhuamaca acercarse a una mujer que lleva un sombrero claro y realizar un movimiento con la mano a la altura del brazo y el pecho de ella, en lo que aparenta ser un acto de entrega.

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El candidato sostiene que se trataría de dinero entregado durante la jornada electoral. Sin embargo, las imágenes no permiten identificar con certeza qué objeto habría recibido la mujer.

El tercer cuestionamiento apunta a la presunta participación de comuneros que no pertenecerían al centro poblado de Huamanmarca, sino a otras zonas de Huayucachi. El recurso también observa la inclusión de ocho ciudadanos en el padrón electoral que, según APP, tendrían domicilio fuera de la jurisdicción del centro poblado.

Diferencia de 38 votos

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De acuerdo con el acta de consolidación de resultados adjuntada al expediente, Unidos por Huamanmarca obtuvo el primer lugar con 397 votos, seguido de Podemos Perú, con 359. La diferencia entre ambas agrupaciones fue de apenas 38 votos.

En tercer lugar quedó Renovación Chirapa, con 183 votos; seguida de Alianza para el Progreso, con 109; Avanza Huamanmarca, con 92; y Juntos por el Perú, con 37 votos. Además, se registraron 69 votos nulos y ocho en blanco.

El recurso fue presentado el 4 de noviembre por Indira Vilcahuamán Lazo, quien se identifica como personera legal de APP. Entre sus fundamentos legales invoca la Ley N.º 32657, que modifica el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales y contempla la nulidad cuando la inasistencia de votantes supera el 50 %.

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APP solicitó que el Comité Electoral declare la nulidad total de las elecciones y convoque a nuevos comicios. Sin embargo, el pedido fue declarado infundado por el Comité Electoral de Huamanmarca, que actuó como primera instancia. La controversia deberá ser evaluada por la segunda instancia electoral.

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