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Ayacucho: Tres asaltos en San Juan Bautista exponen la inseguridad que enfrentan vecinos y trabajadores

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 09/11/2026

Los asaltos a mano armada registrados en distintos sectores de San Juan Bautista mantienen en alerta a vecinos, comerciantes y trabajadores del distrito. En los últimos días se reportaron tres…

Los asaltos a mano armada registrados en distintos sectores de San Juan Bautista mantienen en alerta a vecinos, comerciantes y trabajadores del distrito. En los últimos días se reportaron tres hechos delictivos en los que los delincuentes utilizaron armas de fuego y motocicletas para interceptar a sus víctimas y apoderarse de dinero y pertenencias.

Uno de los episodios ocurrió el lunes 3 de noviembre en un grifo ubicado frente al mercado Las Américas. Dos sujetos armados ingresaron al establecimiento, encañonaron y golpearon a un trabajador para llevarse la recaudación. El empleado quedó herido tras el ataque. Luego del asalto, administradores y comerciantes denunciaron que sus llamadas de emergencia al Serenazgo no habrían recibido atención oportuna. Esta situación incrementó los cuestionamientos sobre la respuesta ante los hechos delictivos y la atención de las alertas de seguridad en el distrito. Otro robo se produjo cerca de las 11:40 de la noche en el sector de Miraflores, a una cuadra del parque y en dirección a Las Palmeras. Cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron a una trabajadora de una pollería y la amenazaron con un arma de fuego para quitarle S/ 1,500, monto que correspondía a todo su sueldo del mes. También le robaron su teléfono celular antes de escapar. A estos casos se suma el asalto ocurrido en la asociación Keiko Sofía, donde dos sujetos que viajaban en una motocicleta acorralaron a una mujer que caminaba sola y le sustrajeron sus pertenencias. Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes. La sucesión de estos hechos ha generado preocupación entre la población, especialmente entre quienes trabajan o necesitan movilizarse durante la noche. Vecinos y comerciantes exigen mayor presencia policial y una respuesta oportuna de las autoridades frente a los robos registrados.

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