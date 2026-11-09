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Jóvenes amanecen durmiendo en las plazas de Juliaca y piden atención de Serenazgo

Entre 2 y 3 jóvenes pernoctaban cerca de la Plaza de Armas; vecinos atribuyen el problema a locales que venden licor durante la noche en Juliaca en plena lluvia

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Jóvenes amanecen durmiendo en las plazas de Juliaca

Jóvenes amanecieron en plazas de Juliaca y un varón presentó signos de hipotermia; vecinos pidieron a Serenazgo atenderlo ante la lluvia y el frío en San Román

Foto: IRCS

Varios jóvenes amanecieron durmiendo en las plazas de Juliaca, y uno de ellos, de entre 30 y 40 años, presentaba signos de hipotermia, por lo que los vecinos pidieron la presencia de Serenazgo.

En las calles aledañas a la Plaza de Armas de Juliaca, se observó a entre 2 y 3 jovencitos pernoctando, pese a la llovizna que cae en la provincia de San Román.

Los vecinos acudieron a ayudar a los jóvenes, y se espera que Serenazgo llegue al sector para atender al varón que está tendido en el área verde de la Plaza Bolonesi.

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El hombre se encuentra mojado por la lluvia, y al parecer ha consumido bebidas alcohólicas, por lo que presenta signos de hipotermia.

Los vecinos señalan que la situación es el resultado de la gran cantidad de discotecas y locales que venden licor en el jirón 7 de Junio, jirón Unión y la propia Plaza de Armas.

Estos locales funcionan con la fachada de pizzerías o venta de brochetas, pero también extienden la venta de bebidas alcohólicas durante la noche.

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La población espera que las autoridades atiendan a los jóvenes y al varón que se encuentra en la Plaza Bolonesi, para evitar que su salud se agrave.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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