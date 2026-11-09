Jóvenes amanecen durmiendo en las plazas de Juliaca y piden atención de Serenazgo

Varios jóvenes amanecieron durmiendo en las plazas de Juliaca, y uno de ellos, de entre 30 y 40 años, presentaba signos de hipotermia, por lo que los vecinos pidieron la presencia de Serenazgo.
En las calles aledañas a la Plaza de Armas de Juliaca, se observó a entre 2 y 3 jovencitos pernoctando, pese a la llovizna que cae en la provincia de San Román.
Los vecinos acudieron a ayudar a los jóvenes, y se espera que Serenazgo llegue al sector para atender al varón que está tendido en el área verde de la Plaza Bolonesi.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
El hombre se encuentra mojado por la lluvia, y al parecer ha consumido bebidas alcohólicas, por lo que presenta signos de hipotermia.
Los vecinos señalan que la situación es el resultado de la gran cantidad de discotecas y locales que venden licor en el jirón 7 de Junio, jirón Unión y la propia Plaza de Armas.
Estos locales funcionan con la fachada de pizzerías o venta de brochetas, pero también extienden la venta de bebidas alcohólicas durante la noche.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
La población espera que las autoridades atiendan a los jóvenes y al varón que se encuentra en la Plaza Bolonesi, para evitar que su salud se agrave.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+