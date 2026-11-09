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Plataforma deportiva de Alto Alianza en Puno está abandonada

Malezas, residuos sólidos y falta de aros y arcos afectan el espacio deportivo, mientras los vecinos esperan que la municipalidad ejecute obras de recuperación

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Plataforma deportiva de Alto Alianza en Puno está abandonada

Plataforma deportiva de Alto Alianza permanece deteriorada y sin mantenimiento; vecinos denuncian abandono desde hace seis meses y exigen inversión de la Municipalidad de Puno

La plataforma deportiva del barrio Alto Alianza, en la avenida del mismo nombre, en la ciudad de Puno, está deteriorada y abandonada, y los vecinos piden mantenimiento e inversión de la municipalidad provincial de Puno.

Hace 6 meses, los vecinos ya habían dado a conocer la situación, y hasta ahora no se observa una iniciativa de la municipalidad para realizar el mantenimiento de la plataforma.

En el concreto de la plataforma han crecido pastos y malezas, y en el contorno se encuentran residuos sólidos que no están recogidos.

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Frente a la plataforma, hay una roca donde se queman residuos sólidos, y el tablero de básquet está completamente abandonado.

Faltan los aros y los arcos de la plataforma, y los vecinos piden que se construya o implemente alguna inversión de la municipalidad provincial de Puno.

A estas horas de la mañana, se está haciendo conocer esta necesidad a las autoridades y a la población del barrio Alto Alianza.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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