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Comerciantes de Juliaca pagan hasta 68 soles por balón de gas

El combustible dura menos de tres días y suben la papa y la fruta; los vendedores advierten que sus ingresos apenas cubren los costos diarios del negocio diario

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Comerciantes de Juliaca pagan hasta 68 soles por balón de gas

Comerciantes del mercado Túpac Amaru pagan hasta S/68 por balón de gas, frente a S/50 anteriores, y evalúan subir el precio de sus alimentos en Juliaca ya mismo

Foto: CPR

En el mercado Túpac Amaru de Juliaca, los comerciantes de venta de viandas pagan hasta 68 soles por el balón de gas, y evalúan subir el precio de los alimentos en los próximos días.

Un comerciante indicó que antes el balón de gas costaba 50 soles, y que ahora llega a 68 soles, un incremento de 18 soles, y que ya no hay ganancia.

Otra comerciante señaló que el gas ha subido, y que antes se compraba en Bolivia, pero ahora cuesta 60 bolivianos, y que el nacional está en 68 soles.

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La comerciante indicó que el balón de gas no dura ni 3 días, y que trabaja para pagar el gas, por lo que no hay ganancia para ahorrar.

Los comerciantes también señalaron que los insumos, como la papa y la fruta, han subido, y que ya no queda para comer, solo para sobrevivir.

Los comerciantes evalúan subir el precio de los alimentos, porque la situación económica preocupa a toda la región de Puno y a los comerciantes de la provincia de San Román.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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