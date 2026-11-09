Comerciantes de Juliaca pagan hasta 68 soles por balón de gas

En el mercado Túpac Amaru de Juliaca, los comerciantes de venta de viandas pagan hasta 68 soles por el balón de gas, y evalúan subir el precio de los alimentos en los próximos días.
Un comerciante indicó que antes el balón de gas costaba 50 soles, y que ahora llega a 68 soles, un incremento de 18 soles, y que ya no hay ganancia.
Otra comerciante señaló que el gas ha subido, y que antes se compraba en Bolivia, pero ahora cuesta 60 bolivianos, y que el nacional está en 68 soles.
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La comerciante indicó que el balón de gas no dura ni 3 días, y que trabaja para pagar el gas, por lo que no hay ganancia para ahorrar.
Los comerciantes también señalaron que los insumos, como la papa y la fruta, han subido, y que ya no queda para comer, solo para sobrevivir.
Los comerciantes evalúan subir el precio de los alimentos, porque la situación económica preocupa a toda la región de Puno y a los comerciantes de la provincia de San Román.
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