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Dengue cobra su séptima víctima en La Libertad y declaran alerta epidemiológica regional

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 09/11/2026

La cifra de víctimas mortales por dengue en La Libertad se elevó a siete, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa), que registra los decesos hasta la semana…

La cifra de víctimas mortales por dengue en La Libertad se elevó a siete, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa), que registra los decesos hasta la semana epidemiológica 43, correspondiente al periodo del 25 al 31 de octubre. El número representa un incremento del 700% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando no se reportaban fallecidos por esta enfermedad.

La situación se agrava porque la región ya se encuentra bajo Alerta Epidemiológica Regional N.° 02-2026, declarada por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) ante el incremento sostenido de contagios durante las últimas diez semanas. La medida comprende zonas de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo y Ascope, donde se busca reforzar la vigilancia epidemiológica, el control larvario, la fumigación y la búsqueda de nuevos casos.

Las cifras también revelan la magnitud del problema: el reporte del Minsa contabiliza 17,953 casos de dengue en La Libertad, con Trujillo a la cabeza, al concentrar 10,984 contagios. La Esperanza, Trujillo y El Porvenir figuran entre los distritos más golpeados. Además, existe una diferencia preocupante entre los reportes oficiales: mientras el Minsa informa siete fallecidos, la Geresa ha señalado cinco muertes confirmadas y otras cinco bajo investigación.

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El panorama exige mucho más que alertas y llamados a la prevención. Con el fenómeno El Niño Costero y El Niño Global 2026-2027 generando condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, las autoridades sanitarias tienen el desafío de intensificar las acciones en los barrios y garantizar atención oportuna a los pacientes. El dengue sigue avanzando y cada demora en la prevención y respuesta sanitaria puede tener consecuencias fatales.

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