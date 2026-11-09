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Incendio en local de campaña de candidato al GORE Arequipa: investigan amenaza previa y posible origen del fuego

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 09/11/2026

Un incendio afectó la mañana de este domingo 8 de noviembre el local de campaña de Jenry Huisa, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el partido Ahora Nación, en…

Un incendio afectó la mañana de este domingo 8 de noviembre el local de campaña de Jenry Huisa, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el partido Ahora Nación, en la avenida Mariscal Castilla, en la provincia de Camaná. El siniestro movilizó a integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y a efectivos de la Policía Nacional, que acudieron para controlar las llamas y atender la emergencia.

De acuerdo con la información difundida, el administrador del establecimiento habría recibido antes una amenaza en la que le advertían que incendiarían el local, versión que deberá ser verificada por las autoridades. Junto a esa denuncia, circula otra hipótesis sobre el origen del fuego: una chispa de trabajos de soldadura realizados en un inmueble contiguo.

Huisa en local de campaña

El candidato llegó hasta el lugar, donde retiró con sus propias manos parte de los escombros. Aseguró que no permitirá que el hecho quede impune y anunció que buscará justicia hasta que se identifique y sancione a los responsables.

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Huisa indicó que ningún acto de violencia detendrá su compromiso con el pueblo arequipeño y exigió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido en Camaná.

El episodio ocurre a pocas semanas de la segunda vuelta contra Alfredo Zegarra para el Gobierno Regional de Arequipa. La competencia electoral debe desarrollarse en un ambiente de respeto, donde las diferencias se resuelvan con argumentos y propuestas, no mediante intimidaciones o actos de violencia. Las autoridades deberán responder, a partir de las evidencias, si existe relación entre la amenaza denunciada y el incendio, y quiénes estarían detrás de los hechos.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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