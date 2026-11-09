Exdirigente de autoridades originarias pide resultados concretos tras audiencia de Juntos por el Perú en Puno

Los pedidos y planteamientos presentados por más de 45 organizaciones durante la audiencia pública de diputados y senadores de Juntos por el Perú, desarrollada el último viernes en Puno, no deben quedarse únicamente en una recopilación de demandas, sino pasar a mesas de trabajo y ser tratados en las respectivas comisiones del Congreso. Así lo planteó José Carlos Gutiérrez, expresidente de las autoridades originarias de Puno (Apu Mallkus), quien pidió dar continuidad a los compromisos asumidos durante esta actividad.

El exdirigente saludó la iniciativa parlamentaria de escuchar a gremios, asociaciones y organizaciones sociales de la región; sin embargo, consideró que esta debe avanzar hacia una segunda etapa que permita evaluar y canalizar los planteamientos dentro de las competencias de los legisladores. En ese sentido, propuso instalar mesas de trabajo y articular las demandas con las comisiones de medio ambiente, derechos humanos, vivienda y otros sectores vinculados a la problemática regional.

Gutiérrez también observó que durante la audiencia se abordaron pedidos de diversa naturaleza, algunos de los cuales no corresponderían directamente a las funciones de los diputados y senadores. Por ello, consideró necesario realizar una evaluación previa para determinar qué demandas pueden ser atendidas desde el ámbito legislativo y cuáles requieren la intervención de otras instancias del Estado.

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Asimismo, recordó que anteriormente el Consejo de Autoridades Originarias había solicitado a los parlamentarios la instalación de una mesa de trabajo para atender las demandas de los pueblos indígenas originarios. En esa línea, sostuvo que la reciente audiencia representa una ampliación de ese primer esfuerzo, pero insistió en que la verdadera efectividad de la actividad se conocerá cuando los planteamientos sean incorporados al trabajo de las comisiones parlamentarias.

En otro momento de la entrevista, el exdirigente expresó fuertes cuestionamientos a los primeros 100 días del Gobierno de Keiko Fujimori. Consideró que la gestión no estaría demostrando capacidad suficiente para ejercer el cargo y cuestionó el uso de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. A su juicio, existe el riesgo de que estas herramientas favorezcan la concentración del poder en lugar de traducirse en medidas concretas para atender las necesidades del país.

Respecto al desempeño del Parlamento, Gutiérrez señaló que existe poca productividad legislativa y cuestionó que las diferentes fuerzas políticas permanezcan concentradas en disputas políticas, en lugar de priorizar iniciativas que respondan a las necesidades de la población. También manifestó su preocupación por los beneficios que reciben los diputados y senadores, especialmente los seguros privados de salud y la defensa legal financiada con recursos públicos.

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Finalmente, sostuvo que los parlamentarios deberían dar señales concretas de compromiso con la ciudadanía, revisando los privilegios que mantienen y demostrando resultados en su labor legislativa. Reiteró que las demandas recogidas en Puno deben tener continuidad institucional y convertirse en propuestas debatidas y atendidas desde las respectivas comisiones del Congreso.