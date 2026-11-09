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Puno: Ciudadano acusa al PAR Bellavista de no recibir su denuncia contra su expareja

Tras denunciar presuntos maltratos contra su madre y abandono de sus hijos, Zuca afirma que los policías finalmente recibieron la denuncia y solicitará garantías personales

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026
Ciudadano acusa al PAR Bellavista de no recibir su denuncia

Luis Fernando Zuca Pérez denuncia que policías del PAR Bellavista de Puno rechazaron inicialmente su denuncia contra su expareja por presunta agresión familiar

Foto: JAC

El ciudadano, Luis Fernando Zuca Pérez denunció que policías del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Bellavista de Puno, se negaron a recibir su denuncia contra su expareja, a quien acusa de agredir a su madre y dejar abandonados a sus hijos.

Zuca relató que el domingo hubo un altercado en el que su expareja, en estado de ebriedad, agredió psicológicamente a su madre, y los efectivos impidieron realizar la denunciar porque solo podía ingresar una persona.

Zuca afirmó: “Yo solamente pido justicia contra esta mujer que ha maltratado a mi madre”. Además, lamentó la falta de respaldo en este tipo de casos y dejó entrever que los policías no habrían recibido su denuncia por ser hombre.

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Denuncias cruzadas, reclamos a la policía y preocupación por los hijos

Además, Zuca recordó que el pasado 25 de agosto encontró a unas diez personas realizando una fiesta en su departamento, donde también estaban sus hijos. Señaló que, tras acudir a la comisaría, su expareja se adelantó y presentó una denuncia en su contra.

En tanto, Zuca sostiene que sus hijos, de un año y ocho meses y de cinco años, están al cuidado de su madre, quien deja a una niña de diez años a cargo, y que su hija faltó 25 días al colegio.

Finalmente, los efectivos policiales recibieron la denuncia, mientras su madre presentaba otra por agresión. Zuca anunció que solicitará garantías personales por temor a sufrir nuevas agresiones y pidió a las autoridades que escuchen su caso.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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