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Quince proyectos escolares de Juliaca recibirán S/ 5,000 para impulsar emprendimientos

Los proyectos seleccionados abarcan producción de alimentos, comercialización de hortalizas y reutilización de materiales, con capital semilla y asistencia técnica

Ivan Coari
Ivan Coari 09/11/2026
Quince proyectos escolares de Juliaca

Estudiantes de 15 instituciones educativas ganaron el primer Concurso de Emprendimientos Escolares promovido por la Municipalidad Provincial de San Román

Quince proyectos escolares de Juliaca recibirán S/ 5,000 cada uno para convertir sus ideas de negocio en emprendimientos, tras ganar el primer Concurso de Emprendimientos Escolares impulsado por la Municipalidad Provincial de San Román.

La iniciativa, desarrollada mediante Procompite Escolar, busca fomentar la educación financiera y el aprovechamiento de residuos desde las aulas, y convocó inicialmente a 80 instituciones educativas, de las cuales 50 presentaron planes de negocio.

De ese grupo, 23 instituciones llegaron a la etapa final de exposición, donde los estudiantes sustentaron propuestas vinculadas con producción, comercialización, alimentación saludable y reutilización de materiales.

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Proyectos ganadores de distintas instituciones

Entre los seleccionados figuran Huertos escolares de producción y comercialización de hortalizas, de la I.E.S. Huataquita; Yogurt con tofis andinos, de San José Juliaca; Helados Illariy y Andina Crunch, del Colegio Adventista Pedro Kalbermatter; además de Hemokkao, de la I.E. Adventista del Titicaca.

La relación también incluye Café Cervantino, de El Escritor Miguel de Cervantes Saavedra; Pizza Andina, de Fe y Ciencia; Tecnopack – Kullay, de la I.E.S. Cabana; Q’unichik Chuspa y El Cuy Selecto, de José Antonio Encinas; y Yawar Dulce, de Real American School.

Completan los ganadores Dulce Altiplano, de la I.E.S. 91 José Ignacio Miranda; Andino Vital, de San Francisco de Borja; Mar y Cancha, del Colegio Adventista Túpac Amaru; y Calumi – Bolsa térmica reutilizable, de San Martín.

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Evaluación priorizó economía circular

La selección estuvo a cargo de un comité integrado por representantes de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, que evaluó la claridad, coherencia y conocimiento de cada negocio.

Los evaluadores también priorizaron iniciativas relacionadas con la economía circular y el tratamiento adecuado de residuos sólidos, mientras que el capital semilla permitirá a los ganadores adquirir maquinaria, equipos e insumos, además de recibir acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer sus emprendimientos.

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