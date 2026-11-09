PUBLICIDAD

Puno: Exdirigente critica audiencia de parlamentarios y exige presupuesto para afectados por metales pesados

El dirigente exige implementar la Ley 31189, reactivar proyectos ambientales y concluir una planta piloto de Coata paralizada por más de tres años

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 09/11/2026

Félix Suasaca cuestiona audiencia de senadores y diputados en Puno y exige resultados para atender a 720 mil personas expuestas a metales pesados

Foto: JAC

La audiencia pública de senadores y diputados de JP en Puno es un saludo a la bandera, sostuvo Félix Suasaca, exdirigente de la cuenca Coata, al considerar que los parlamentarios recién recogen las demandas de la población después de más de 100 días, pese a que las necesidades de las comunidades afectadas siguen pendientes de atención.

El dirigente cuestionó que a uno de los dirigentes quien hablo del tema solo le dieran dos minutos para intervenir y que la audiencia destinara 12 minutos a salud, pese a que más de 720 mil personas están expuestas a metales pesados.

«Tiene que haber resultados, ellos vienen pagados por el Estado», sostuvo Suasaca, quien exigió documentos tangibles que muestren cuánto presupuesto aprobaron para Puno ante la comisión de Presupuesto y el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Exigen implementar leyes, reactivar proyectos y concluir plantas pendientes

Por ello, convocarán en la primera semana de diciembre a parlamentarios y ministros para exigir que se implemente la Ley 31189 y el plan especial multisectorial, que vence este año tras cinco años sin avances en Puno.

Además, el proyecto de recuperación ambiental de la cuenca Coata, de más de 28 millones y con una draga anfibia, fue desactivado por el Ministerio de Economía, pese a que miles de pobladores resultan afectados.

Finalmente, Suasaca denunció que la construcción de la planta piloto de Coata, cuya inversión supera los 64 millones de soles, lleva más de tres años sin concluir. Además, señaló que otra planta, que costó más de 7 millones de soles, todavía no está en funcionamiento.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Jhon Arocutipa
PUBLICIDAD

Recomendado

Puno: Ciudadano acusa al PAR Bellavista de no recibir su denuncia contra su expareja Puno

Puno: Ciudadano acusa al PAR Bellavista de no recibir su denuncia contra su expareja

Juan Zapata cuestiona reunión de legisladores con dirigentes de Juliaca Juliaca

Juan Zapata cuestiona reunión de legisladores con dirigentes de Juliaca

Hombre de 57 años pide ayuda económica tras quedar con una fractura en Juliaca Juliaca

Hombre de 57 años pide ayuda económica tras quedar con una fractura en Juliaca

Puno: Elecciones de Salcedo aún no llegan a la agenda del Concejo Municipal Puno

Puno: Elecciones de Salcedo aún no llegan a la agenda del Concejo Municipal

Puno: Dirigente pide anular elecciones en Alto Puno por más de 100 votos golondrinos Puno

Puno: Dirigente pide anular elecciones en Alto Puno por más de 100 votos golondrinos

Serenos de la Municipalidad Provincial de San Román arriesgan su integridad en intervenciones y aún no cuentan con seguro de vida Pachamama Radio

Serenos de la Municipalidad Provincial de San Román arriesgan su integridad en intervenciones y aún no cuentan con seguro de vida

Con acusaciones contra Minsur, comuneros de San Antón exigen frenar presunto despojo de sus terrenos Melgar

Con acusaciones contra Minsur, comuneros de San Antón exigen frenar presunto despojo de sus terrenos

Rondas campesinas de Puno eligen nueva dirigencia regional tras encuentro desarrollado en Juliaca Puno

Rondas campesinas de Puno eligen nueva dirigencia regional tras encuentro desarrollado en Juliaca

PUBLICIDAD