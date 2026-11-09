Puno: Exdirigente critica audiencia de parlamentarios y exige presupuesto para afectados por metales pesados

La audiencia pública de senadores y diputados de JP en Puno es un saludo a la bandera, sostuvo Félix Suasaca, exdirigente de la cuenca Coata, al considerar que los parlamentarios recién recogen las demandas de la población después de más de 100 días, pese a que las necesidades de las comunidades afectadas siguen pendientes de atención.
El dirigente cuestionó que a uno de los dirigentes quien hablo del tema solo le dieran dos minutos para intervenir y que la audiencia destinara 12 minutos a salud, pese a que más de 720 mil personas están expuestas a metales pesados.
«Tiene que haber resultados, ellos vienen pagados por el Estado», sostuvo Suasaca, quien exigió documentos tangibles que muestren cuánto presupuesto aprobaron para Puno ante la comisión de Presupuesto y el Ejecutivo.
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Exigen implementar leyes, reactivar proyectos y concluir plantas pendientes
Por ello, convocarán en la primera semana de diciembre a parlamentarios y ministros para exigir que se implemente la Ley 31189 y el plan especial multisectorial, que vence este año tras cinco años sin avances en Puno.
Además, el proyecto de recuperación ambiental de la cuenca Coata, de más de 28 millones y con una draga anfibia, fue desactivado por el Ministerio de Economía, pese a que miles de pobladores resultan afectados.
Finalmente, Suasaca denunció que la construcción de la planta piloto de Coata, cuya inversión supera los 64 millones de soles, lleva más de tres años sin concluir. Además, señaló que otra planta, que costó más de 7 millones de soles, todavía no está en funcionamiento.
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